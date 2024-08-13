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CHP'den açıklama: İzmir'e Merih Demiral heykeli dikilecek mi?

CHP, milli maçta bozkurt işareti yapan Merih Demiral'ın heykelinin İzmir'e dikileceğine dair haberler hakkında açıklama yaptı. Bu yönde bir Meclis kararı alınmadığını belirten CHP, önergenin komisyona gönderildiğini aktardı.

Güncel
  • 13.08.2024 09:29
  • Giriş: 13.08.2024 09:29
  • Güncelleme: 13.08.2024 11:36
CHP'den açıklama: İzmir'e Merih Demiral heykeli dikilecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin UEFA Disiplin Kurulu'nun EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında kaydettiği ikinci golün ardından 'bozkurt işareti' yapan Merih Demiral'ın heykelinin kente dikilmesine karar verdiğine yönelik haberleri yalanladı.

CHP'den yapılan açıklamada, MHP tarafından verilen önergenin incelenmek üzere komisyona gönderildiği aktarıldı.

MHP'NİN TEKLİFİ

Meclis toplantısında UEFA Disiplin Kurulu'nun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi gündeme taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, milli futbolcunun heykelinin İzmir'e dikilmesine yönelik önerge verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, bozkurt işareti yapan Demiral'a 2 maç ceza vermişti.

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