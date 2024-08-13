CHP'den açıklama: İzmir'e Merih Demiral heykeli dikilecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin UEFA Disiplin Kurulu'nun EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında kaydettiği ikinci golün ardından 'bozkurt işareti' yapan Merih Demiral'ın heykelinin kente dikilmesine karar verdiğine yönelik haberleri yalanladı.

CHP'den yapılan açıklamada, MHP tarafından verilen önergenin incelenmek üzere komisyona gönderildiği aktarıldı.

İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral’ın heykeli dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz konusu talebe ilişkin önerge, ilgili mevzuat doğrultusunda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona… pic.twitter.com/dn0DizzNZD — CHP İletişim (@CHP_iletisim) August 13, 2024

MHP'NİN TEKLİFİ

Meclis toplantısında UEFA Disiplin Kurulu'nun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi gündeme taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser, milli futbolcunun heykelinin İzmir'e dikilmesine yönelik önerge verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, bozkurt işareti yapan Demiral'a 2 maç ceza vermişti.