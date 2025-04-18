CHP'den Adalet Bakanı Tunç'a Cem Küçük sorusu

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yandaş Cem Küçük’ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmaya dair yaptığı açıklamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.

Akdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, soruşturmanın gizliliği ilkesinin ihlal edilmiş olabileceğine dikkat çekti.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?"

Cem Küçük’ün, dosyayla ilgili savcılardan bilgi aldığı izlenimi yaratan ifadelerine atıfta bulunan Akdoğan, bu durumun Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan “soruşturmanın gizliliği” kuralıyla çeliştiğini vurguladı. Cumhuriyet'in aktardığına göre “Eğer gerçekten bir gizlilik ihlali varsa bu başlı başına bir skandaldır” diyen Akdoğan, şu soruları yöneltti:

- “Cem Küçük’ün açıklamaları dikkate alınarak, herhangi bir savcı hakkında gizlilik ihlali gerekçesiyle bir soruşturma başlatıldı mı?”

- “Eğer böyle bir ihlal söz konusu değilse, kamuoyunu yanıltarak savcılara isnatla suç işleyen kişi hakkında Bakanlığınızca bir işlem yapıldı mı?”

Umut Akdoğan, yaşananların iki olasılığı gündeme getirdiğini belirtti:

“Ya savcılar bir gazeteciyle gizli bilgileri paylaştı, bu hukuk devletiyle bağdaşmaz. Ya da yalan beyanlarla kamu görevlileri zan altında bırakıldı, bu da ayrı bir suçtur. Her iki durumda da kamuoyunun aydınlatılması gerekir.”