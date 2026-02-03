CHP'den Adalet Bakanlığı'na Epstein çağrısı: ABD makamlarından belgeleri sansürsüz istemeli

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasındaki belgeler Türkiye'de de gündem olurken, CHP'den Adalet Bakanlığı'na çağrı geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Epstein dosyasındaki 'Türkiye’den kaçırılan çocuklar' iddiasına ilişkin Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, ABD makamlarından belgelerin sansürsüz olarak istenmesi gerektiğini ifade etti.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Epstein dosyasındaki 'Türkiye’den kaçırılan çocuklar' iddiası bir dedikodu değil, tutanağa geçmiş bir iddia! Bu iddia görmezden gelinemez. Savcılığın başlattığı soruşturma önemlidir, ancak farklı ayaklarla desteklenmelidir. Çocuğa karşı devletin görevi bellidir ve bu eksiksiz yerine getirilmelidir. Adalet Bakanlığı, derhal ABD makamlarından belgeleri sansürsüz istemeli. Doğrudan adı geçenler derhal ifadeye çağrılmalıdır. İçişleri Bakanlığı, o yıllara ait pasaport, vize ve uçuş kayıtlarını tek tek incelenmek üzere savcılığa iletmeli. TBMM, araştırma görevini üstlenmeli. Biz bu konunun peşini bırakmayacağız!"