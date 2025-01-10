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CHP'den Akdeniz Belediyesi tepkisi: Bu millet ilk seçimde size kırmızı kart gösterecek

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına alınmasına "Bu millet ilk seçimde size kırmızı kartı gösterecek" sözleriyle tepki gösterdi.

Güncel
  • 10.01.2025 09:49
  • Giriş: 10.01.2025 09:49
  • Güncelleme: 10.01.2025 10:01
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den Akdeniz Belediyesi tepkisi: Bu millet ilk seçimde size kırmızı kart gösterecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mersin Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AKP’nin antidemokratik kayyum uygulamalarına bir yenisi daha eklendi" dedi.

Yücel, paylaşımını dün CHP'nin başlattığı 'kırmızı kart' kampanyasını hatırlatarak sonlandırdı: "Bu millet ilk seçimde size kırmızı kartı gösterecek!"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Partili meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen ev baskınlarının ardından belediye binası polisler tarafından ablukaya alındı.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları gözaltına alındı
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