CHP'den Akdeniz Belediyesi tepkisi: Bu millet ilk seçimde size kırmızı kart gösterecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mersin Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "AKP’nin antidemokratik kayyum uygulamalarına bir yenisi daha eklendi" dedi.

Yücel, paylaşımını dün CHP'nin başlattığı 'kırmızı kart' kampanyasını hatırlatarak sonlandırdı: "Bu millet ilk seçimde size kırmızı kartı gösterecek!"

Durmak yok, yola devam!

“Türkiye Yüzyılı” ve “İleri Demokrasi” masallarıyla milleti uyuttuğunu zanneden AKP’nin antidemokratik kayyum uygulamalarına bir yenisi daha eklendi! Demokrasiden, sandıktan, millet iradesinden bu kadar korkan bir anlayış bu ülkeyi yönetemez. Bu millet… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) January 10, 2025

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Partili meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde gerçekleşen ev baskınlarının ardından belediye binası polisler tarafından ablukaya alındı.