CHP'den Akın Gürlek'e Irak'a sevk edilen IŞİD'liler hakkında kritik 11 soru

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Suriye'den Irak'a sevk edilen ve aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu IŞİD'liler hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Sezgin Tanrıkulu'nun, çiçeği burnunda Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sor önergesi verdi.

Suriye'deki hapishanelerden Irak’a sevk edilen yaklaşık 5 bin IŞİD mensubu arasında 165 Türk vatandaşının bulunduğunun açıklandığını hatırlataqn Tanrıkulu, "Ancak diplomatik kaynaklarca bu sayının henüz teyit edilmediğinin ifade edildiği belirtilmektedir. Ayrıca kimlik tespit süreçlerinin karmaşıklığı, pasaport ve resmi belge eksikliği, çifte vatandaşlık ve 'vatansız' çocuklar gibi hukuki sorunların bulunduğu; Türkiye’nin söz konusu kişileri geri almaya hazır olduğunu Irak makamlarına ilettiği yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır" dedi.

ANKARA GAR KATLİAMI DETAYI

Önergesinde 11 soruya yer veren Tanrıkulu, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde IŞİD üyeliği gerekçesiyle 98 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu; bunlardan bazılarının 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen ve kamuoyunda Ankara Tren Garı Katliamı olarak bilinen saldırının firari sanıkları arasında yer aldığını hatırlattı.

Tanrıkulu, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"Irak’a sevk edilen ve Türk vatandaşı olduğu iddia edilen 165 kişiyle ilgili olarak Bakanlığınızın teyit ettiği resmi sayı nedir?

Bu kişilerin kaçı hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunmaktadır? Söz konusu kişilerden kaçı, 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen Ankara Tren Garı Katliamı davası kapsamında firari sanık olarak yargılanmaktadır?

Kimlik tespiti sürecinde hangi yöntemler uygulanmaktadır? Parmak izi, DNA analizi, biyometrik veri karşılaştırması gibi teknikler kullanılmakta mıdır?

"HANGİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA TUTULACAKTIR?"

Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen kişilerin Türkiye’ye iade süreci hangi uluslararası sözleşmeler ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yürütülmektedir?

Türkiye’ye iade edilmeleri halinde bu kişiler hangi ceza infaz kurumlarında tutulacaktır?

Yargılama süreçlerinin güvenli ve şeffaf yürütülmesi için özel bir hazırlık yapılmış mıdır?

Suça karışmadığı değerlendirilen kadın ve çocuklar hakkında hangi idari ve sosyal inceleme mekanizmaları işletilecektir?

Bu kişilerin rehabilitasyonu ve topluma entegrasyonu için hangi kurumlarla koordinasyon sağlanacaktır?

"HUKUKİ GİRİŞİM PLANI MEVCUT MUDUR?"

Yabancı uyruklularla evli olan ve çifte vatandaşlık veya vatansızlık riski bulunan çocukların hukuki statüsü nasıl belirlenecektir? Bu konuda Adalet Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıklar arasında bir çalışma yürütülmekte midir?

Ankara Tren Garı Katliamı başta olmak üzere IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıların firari sanıklarının iadesi için özel bir diplomatik ve hukuki girişim planı mevcut mudur?

Bu süreçte mağdur yakınlarının adalete erişim hakkının sağlanması ve cezasızlık algısının önlenmesi için Bakanlığınızca alınan veya alınması planlanan tedbirler nelerdir?"