CHP'den Akın Gürlek'e tepki: "Yaptığı tüm işlemler tartışmalı"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bugün Yeni Şafak’a röportaj veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında açıklamalarda bulundu. Emir, Gürlek’in bizzat kendi sözlerinin görevine ilişkin hukuki sorunları ortaya çıkardığını söyledi.

Emir, Gürlek’in bakan yardımcılığı yaptığı döneme ilişkin “Bu konuyla alakalı HSK toplandı ve beni meslekten çıkarttı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK tekrar toplanarak savcılığa kabulümü yaptı.” şeklindeki açıklamasına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yani “Siyasi bir pozisyona atanmak için savcılıktan çıktım, sonra geri döndüm” demiş oluyor. Ki buna yasalarımız kesin biçimde izin vermiyor.”

Savcılık güvencesiyle donanmış, bağımsız ve tarafsız olması gereken bir makamın, iktidarın tarafı olduğu soruşturmalarda işlem yapamayacağını ifade eden Emir şunları söyledi:

“Tersine “Ben hep savcıydım” diyor ise bakan yardımcılığı döneminde şirket yöneticiliğini savcı statüsüyle yapmış oluyor.”

"YOK HÜKMÜNDE SAYILIR"

Murat Emir, Anayasa’nın 140. maddesi ve hakim-savcı yasasının çok net olduğunu belirterek savcıların siyasi görevlere atanamayacağını ve özel ya da yarı özel şirketlerde yönetici olamayacağını hatırlattı.

Bu nedenle Gürlek’in görev süresince yaptığı tüm işlemlerin hukuki zeminin tartışmalı duruma düştüğünü söyledi.

“Çok sevdikleri ‘mutlak butlan’ tam da budur” diyen Emir, şunları ekledi:

“Makamın hukuki zemini sorunluysa, o makamdan çıkan kararlar da “yok hükmünde” sayılır. Bu iktidar değiştiğinde, Akın Gürlek imzalı dosyalar tek tek usul yönünden masaya yatırıldığında, bugün kurduğu cümlelerin büyük kısmı kendi davalarının altına düşülmüş itiraf notu gibi okunacak.”

Emir'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"Başsavcı kendi ağzıyla “Bakan yardımcısı olduğumda HSK beni meslekten çıkardı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK yeniden savcılığa kabul etti” diyor.

Yani “Siyasi bir pozisyona atanmak için savcılıktan çıktım, sonra geri döndüm” demiş oluyor. Ki buna yasalarımız kesin biçimde izin vermiyor.

Siyasi yürütme için meslekten çıkarılıp, tekrar savcılığa alınan bir ismin, iktidarın doğrudan taraf olduğu ve muhalefeti hedef alan soruşturmalarla ilgili tüm tasarrufları, “Hâkim-savcı güvencesiyle donanmış, bağımsız ve tarafsız yargı organı işlemi” sayılabilir mi?

Hayır!

Tersine “Ben hep savcıydım” diyor ise bakan yardımcılığı döneminde şirket yöneticiliğini savcı statüsüyle yapmış oluyor.

Her iki halde de Anayasa’nın 140. maddesi ve hâkim-savcı yasası çok net. Savcı, siyasi pozisyona gidip oradan dönemez; özel/yarı özel şirket yönetiminde yer alamaz.

Bu durumda Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak verdiği talimatlar, yaptığı atamalar, yürüttüğü soruşturmalar, kısacası tüm iş ve işlemleri hukuken tartışmalı hale geliyor.

Çok sevdiğiniz “mutlak butlan” tam da budur. Makamın hukuki zemini sorunluysa, o makamdan çıkan kararlar da “yok hükmünde” sayılır. Bu iktidar değiştiğinde, Akın Gürlek imzalı dosyalar tek tek usul yönünden masaya yatırıldığında, bugün kurduğu cümlelerin büyük kısmı kendi davalarının altına düşülmüş itiraf notu gibi okunacak."