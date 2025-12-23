CHP'den Akın Gürlek hakkında suç duyurusu: 4 ayrı suçlama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında "haksız mal varlığı edinme" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan imzalı suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 17 Aralık 2025'te verildi. Dilekçede, "Gürlek'in malvarlıklarının gelirleriyle orantılı olmadığı ve gelirlerin suçtan elde edildiğine dair kuvvetli şüphe" olduğu öne sürüldü.

Dilekçede, bu konuda Akın Gürlek hakkında dört ayrı suçlamada bulunuldu.

DİLEKÇE HSK'YE GÖNDERİLDİ

Dilekçede, Gürlek'in tüm harcamalarına ve harcama girişimlerine ilişkin MASAK'tan ve yetkili bilirkişilerden rapor alınması istendi. CHP, dilekçenin ekine Gürlek'in konut sözleşmelerinin noter onaylı örneklerini de delil olarak koydu.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, görevsizlik kararı vererek CHP'nin dilekçesini HSK'ye gönderdiği öğrenildi.