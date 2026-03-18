CHP'den Akın Gürlek hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'mal varlığını' açıklayacağını duyurduğu basın toplantısını düzenlemişti.

Gürlek'in bakanlık görevine getirilmeden önce sahip olduğunu iddia ettiği gayrimenkul varlıklarını tapu kayıtlarıyla birlikte açıklayan Özgür Özel, Gürlek’in toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu savunmuştu.

CHP lideri Özel, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu söylemişti.

İddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akın Gürlek, söz konusu iddiaları 'hayal ürünü' ve 'algı operasyonu' şeklinde yorumlamış, "Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMIŞTI

Özgür Özel ise dün akşam Halk TV yayınında yaptığı açıklamada Gürlek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söylemiş ve şunları kaydetmişti:

"Bu arada arkadaşlar arada söyledi. Akın Gürlek suç duyurusunda bulunsun demişti ya. Suç duyurusunu hazırlamışlar. Yarın sabah 9'u 5 geçe avukatlarımız UYAP'a yüklemiş ve ilgili yerlere teslim etmiş olacaklar."

CHP, DAHA ÖNCE DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

CHP, 2025 yılının sonunda da Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Gürlek hakkında CHP'nin verdiği dilekçdede "mal varlıklarının gelirleriyle orantılı olmadığı ve gelirlerin suçtan elde edildiği" iddia edilmişti.