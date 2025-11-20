CHP'den AKP'ye geçen belediyelerin bütçeleri yüzde 86 arttı

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantılarında 2026 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı ele alınırken, CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ilçe belediyeleri arasındaki bütçe artışlarındaki dengesizliğe dikkat çekti.

AKP’ye geçen Arsin ve Vakfıkebir belediyelerinin bütçelerindeki olağanüstü artışın diğer ilçelerle kıyaslandığında “izaha muhtaç” olduğunu söyleyen Kaya, tüm ilçe belediyelerine adil katkı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP Grup Başkan Vekili Cüneyit Zorlu’nun değerlendirmelerinin bağlamından koparıldığını belirterek şunları söyledi:

“Cüneyit Bey bir gerçekliği ortaya koydu ama söyledikleri bağlamından koparılıyor. Onun burada söylemek istediği şu; 18 ilçemiz var ve her ilçemizin bütçeye ihtiyacı var. Ama iki ilçemizin bütçesindeki artış dikkat çekici. Bunun altındaki temel sebep de bu iki ilçemizin partilerini değiştirmiş olmasıdır. Bu net olarak burada görülüyor. Diğer ilçelerimizin bütçesi eksilirken ya da yüzde 3-5 artarken partisini değiştirip AKP’ye katılan iki ilçe belediyemizin bütçesindeki yüzde 84 ve yüzde 86’lık artışlar dikkat çekicidir.”

BÜTÇE DAĞILIMI ADALETSİZ

Kaya, iki ilçe belediyesinin bütçesindeki artışların kendileri için bir sorun olmadığını ancak bütçe dağılımındaki adaletsizliğin sorgulanması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Biz bu iki belediyemizin bütçelerindeki artışları sorgulamıyoruz. Gönül ister ki her ilçemizin bütçesi yüzde 186 artsın, o imkanlar oluşturulsun. Yani burada iki ilçemize pozitif ayrımcılık yapılmış ve dikkat çekici olan, partisini değiştiren iki ilçemizdeki artış oranı. Matematik yalan söylemez. Bu ilçelerimiz ödüllendirilmiş ve desteklenmiş gibi... Gönül ister ki ayrım yapılmasın tüm ilçelerimize aynı nispette katkı verilsin, bizim dediğimiz budur. ‘O niye yüzde 86 yaptı, diğeri niye yüzde 84 yaptı’ meselesi değildir. Sadece burada bir ayrımcılık yapıldı, hakkaniyetli bir iş yapılmadı. Başkanlarımızdan biri ‘İller Bankası’ndan destek alacağını’ söylüyor, biz neden alamıyoruz? Diğer ilçelerimiz neden alamıyor? Biz, herkesin bu destekleri alabilmesinin sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Biz kimin neden bu bütçeyi aldığını sorgulamıyoruz. Burada bir haksızlık, adaletsizlik vardır, buna işaret ediyoruz. İki ilçemizin bütçelerindeki artış, parti değiştirmeleriyle açıklanabilir, başka bir izahı yoktur.”