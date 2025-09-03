CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'na MHP'den ziyaret: 16 yıllık sloganını tekrarladı

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.



Ziyarette, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş, yönetim kurulları ve bir grup partili isim yer aldı.

Çerçioğlu, MHP heyetini kapıda karşıladı. Haluk Alıcık, Çerçioğlu’nun ilkokuldan okul arkadaşı olduğunu belirterek Çerçioğlu'na başarılar diledi.

"DEVLET İMKANLARIYLA AYDIN’IN ŞAHA KALDIRAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Özlem hanım Cumhur İttifakı’ndaki duruşuyla Aydın için büyük bir kazanım oldu. Bakanlığa ziyaretlerimizde dayanışmamızı Aydın’a yansıtacağız. Kendisi zaten başarılı çalışıyor; devlet imkanlarıyla Aydın’ın şaha kaldırarak çok daha farklı yerlere taşıyacağını düşünüyorum" dedi.

"BAZILARI KONUŞUR AMA BİZ HİZMET YAPARIZ"

AKP'li Çerçioğlu da, "Bakanlık ziyaretimizde Aydın için yapacağımız projelerin hepsinin onayını aldık. Ancak bu yeterli değil, daha birçok kez Ankara’ya seyahatlerimiz, ziyaretlerimiz olacak. Tek amacımız Aydın’a hizmet etmek. İsmimiz Haluk olabilir, Özlem olabilir, Ali, Ayşe, Mehmet olabilir ama soyadımız Aydın. Onun için hep beraber Aydın'a hizmet edeceğiz. Bazıları konuşur ama biz hizmet yaparız. Benim görevde olduğum 16 yıldır sloganım budur. Bundan sonra daha çok çalışacağız" diye konuştu.