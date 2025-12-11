CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu'nun 589 milyon TL yatırım alan fabrikası deneme üretimine başladı

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun aile şirketi Jantsa Jant'ın 589 milyon 800 bin 76 TL'lik yatırım aldığı fabrikasının inşasının sona erdiği, fabrikada deneme üretimine başlandığı öğrenildi.

Halktv.com.tr’de yer alan habere göre, son siyasi gelişmelerle birlikte şirket hisselerindeki hareketlilik tartışılırken fabrikanın üretim altyapısında önemli aşamalar kaydedildi.

SERİ ÜRETİME GEÇMESİ BEKLENİYOR

Şirket, 2021’de duyurduğu proje kapsamında Ortaklar OSB’de toplam 47 bin metrekarelik alanda -bunun 35 bin metrekaresini kapalı alan olarak planlayarak- yıllık 1 milyon jant üretim kapasitesine sahip yeni bir tesis kuracağını açıklamıştı.

Yaklaşık 32 milyon dolarlık yatırım tutarına sahip fabrikanın inşaatı tamamlandı; üretim hattına ilişkin makine ve ekipmanların sevkiyatı ise sürdüğü belirtildi.

Haberde, fabrikanın deneme üretimlerine başladığı, sipariş yoğunluğuna bağlı olarak kısa süre içinde seri üretime geçmesinin beklendiği ifade edildi.

TEŞVİK ALMIŞTI

Jantsa’nın söz konusu yatırım için 589 milyon 800 bin TL tutarında yatırım teşvik belgesi aldığı, 5. bölge desteklerinden yararlanarak faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve vergi indirimi gibi avantajlardan faydalanacağı belirtildi.