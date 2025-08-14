CHP'den AKP'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı için protesto çağrısı
CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, AKP'ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı protesto için yarın Şehitkamil Belediyesi önünde toplanma çağrısında bulundu.
Reisoğlu, X sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Kıymetli Örgütüm, Cumhuriyet Halk Partisi'nin helal oylarıyla seçilip kendisini paklamak adına Halk İradesini gasp ederek AKP ye katılan Umut Yılmaz'ı protesto etmek amacıyla 15 Ağustos Cuma (Yarın) saat 16.30 da Şehitkamil Belediyesi önünde toplanıyoruz. Tüm yoldaşlarımı davet ediyorum.
Saygılarımla."
NE OLMUŞTU?
31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Umut Yılmaz, nisan ayında partisinden istifa etmişti. Bugün AKP'ye geçen 9 belediye başkanı arasında yer alan Yılmaz'a rozeti AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.