CHP'den AKP'ye geçen vekilden ateşli konuşma: Erdoğan'a asker selamı verdi

DEVA Partisi'nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır ve Gelecek Partisi’nden geçen yıl istifa eden İsa Mesih Şahin bugün AKP’ye katıldı.

Üç vekilin rozetlerini Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Rozeti takılan ilk vekil Şahin, rozetin takılmasının ardından yaptığı açıklamada "Devir Cumhurbaşkanımızın yanında olmanın devridir" dedi.

"YUVAYA DÖNÜŞ VAKTİ"

İsa Mesih Şahin, öncesi şu ifadelere yer vermişti.

"Yuvaya dönüş vakti… Kalpleri aynı atanların istikameti de aynıdır. Bizim kalbimiz ülkemiz için atıyor ve 'istikametimiz de her zaman Güçlü Türkiye olacaktır.' Dünyada yaşanan konjonktürel gelişmeler, bölgemizdeki krizler 'iç cephede bir olmayı, güçlü Türkiye için birlikte mücadele etmeyi' gerektiriyor. Bu tarihî sorumluluk bilinciyle; baba ocağımız, gençlik yuvamız Ak Parti’ye dönüyorum. Yeniden yuvamızda olma fırsatını bize sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

ERDOĞAN'A "BAŞKOMUTANIM" DEDİ

“Kılıçdaroğlucu olduğum için CHP’de dışlandım” diyen Hasan Ufuk Çakır ise Meclis’te ilginç açıklamalar yaptı. Çakır, “Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz; devletinin, bayrağının yanında olur. İngiltere’ye, Almanya’ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP’li ne de bir Türk milliyetçisi tanır” dedi.

CHP'den AKP'ye geçen vekil Hasan Ufuk Çakır'dan ateşli konuşma: "İki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Recep Tayyip Erdoğan"https://t.co/8ZHLVcbRgd pic.twitter.com/TkHUE9quvn — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 7, 2026

Çakır rozeti takmasının ardından ise AKP'lilere "dava arkadaşlarım" deyip "İki başkomutan var. Biri Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Recep Tayyip Erdoğan" dedi.