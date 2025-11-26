CHP'den AKP'ye geçmişti: Çerçioğlu, Bakanlık ile protokol imzaladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 217 milyon TL’lik protokol imzalandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, imzalanan protokol kapsamında kentte hayvanların korunmasına yönelik önemli bir adım attıklarını açıkladı.

Çerçioğlu, yapılan çalışmanın yalnızca sokak hayvanlarına değil, kentte yaşayan tüm canlılara yönelik kapsamlı bir destek programı içerdiğini belirtti. Çerçioğlu, "Proje kapsamında sokak hayvanları için geniş, güvenli ve doğal koşullarda hazırlanmış bir doğal yaşam alanı oluşturulacak" dedi.

"DEVAM EDECEĞİZ"

Çerçioğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Sn. Kerim Gençoğlu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Sn. Ali Egemen İşcan ile 217 milyon TL’lik iş birliği protokolüne imza attık. Sokak hayvanlarımızın yaşam koşullarını iyileştirecek, kentimizdeki tüm canlılar için daha güvenli bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz”” ifadelerini kullandı.

TABLO HEDİYESİ

Ziyarette, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu tarafından Çerçioğlu’na, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve yalnızca Kuşadası’nda yetişen endemik Aydın Gaşağı (Tüllüşah) bitkisinin tablosu hediye edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos’ta CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı.

Çerçioğlu, "AKP’nin kalesi" olarak nitelendirilen Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir olmasını sağladı.