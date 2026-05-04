CHP'den AKP'ye geçmişti: Özlem Çerçioğlu girdiği ilk seçimi kaybetti

Aydın’da CHP seçmeninin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu, partisinden istifa ederek 14 Ağustos 2025’te AKP’ye katılmıştı. Siyasi geçişin ardından ilk kez bir seçimde aday olan Çerçioğlu, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliği oylamasında istediği sonucu elde edemedi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nde gerçekleştirilen encümen üyeliği seçiminde belediye başkanları sandık başına gitti. Türkiye genelinde toplam 757 belediye başkanının oy kullandığı seçimde, 14 kişilik encümen üyeliği için çok sayıda aday yarıştı. AKP listesinden aday gösterilen Çerçioğlu da bu isimler arasında yer aldı.

Daha önce CHP kontenjanından encümen üyeliğine seçilen Çerçioğlu, bu kez AKP listesinin ilk sırasında aday gösterildi. Ancak yapılan oylama sonucunda gerekli oyu alamayan Çerçioğlu, encümen üyeliğine seçilemedi.

Çerçioğlu’nun parti değişikliğinin ardından girdiği ilk seçimde başarısız olması dikkat çekerken, sonuçlar siyasi kulislerde de tartışma yarattı.