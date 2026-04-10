CHP'den AKP'ye geçmişti: Özlem Çerçioğlu'nun şirketine "VIP" statü

CHP’den Ağustos 2025’te istifa ederek AKP’ye katılan Çerçioğlu’nun aile şirketi Jantsa, Ticaret Bakanlığı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” listesine dahil edildi.

Hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla hapis cezası istenen Çerçioğlu, rozet değişiminin ardından yargılandığı davalardan beraat etmişti.

Evrensel’den Uğur Zengin’in haberine göre, Jantsa’nın bu statüye alınmasıyla birlikte şirket; düşük teminatla KDV iadesi alma, Eximbank kredilerine erişim, gümrük işlemlerinde kolaylık ve çeşitli devlet desteklerinden öncelikli yararlanma imkanına kavuştu.

İşte sağlanan ayrıcalıklar:

·KDV iadesi: Normal şirketler yüzde 100 teminat gösterirken, Jantsa yüzde 4 teminatla iade alabilecek.

·Kredi imkanı: Eximbank’ın düşük faizli kredilerine erişim sağlanacak.

·Gümrük kolaylığı: “Güvenilir şirket” statüsüyle işlemler hızlandırılacak. Yani gümrüklerde hiçbir engele takılmayacak.

·Devlet destekleri: Teşvik ve yardımlardan öncelikli yararlanılacak.

DTSŞ statüsünün; belirli ihracat ve sermaye kriterlerinin yanı sıra Ticaret Bakanlığı onayıyla verildiği ve sınırlı sayıda şirkete tanındığı belirtiliyor. Jantsa’nın önceki yıllarda teknik kriterleri karşıladığı, ancak bu statüye ilk kez 2026 yılında dahil edildiği ifade ediliyor.





