CHP'den Ali Yerlikaya videosu: "Kurguladıkları oyun sonrası mutluluklarını saklayamamış"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dün (20 Kasım Çarşamba) bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile muhalefet milletvekilleri arasında yaşananlara ilişkin yeni bir video paylaştı.

Yeni görüntülere ilişkin CHP'den "Kurguladıkları oyun sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile danışmanı Ergün Yolcu mutluluklarını saklayamamış" denildi.

Bu görüntüler Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşananların komplo ve provokasyon olduğunun itirafı niteliğinde. Kurguladıkları oyun sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile danışmanı Ergün Yolcu mutluluklarını saklayamamış. pic.twitter.com/GgCwfblhoa