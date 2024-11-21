CHP'den Ali Yerlikaya videosu: "Kurguladıkları oyun sonrası mutluluklarını saklayamamış"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile muhalefet milletvekilleri arasında yaşanan gerilime ilişkin CHP, yenni bi video paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dün (20 Kasım Çarşamba) bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile muhalefet milletvekilleri arasında yaşananlara ilişkin yeni bir video paylaştı.
Yeni görüntülere ilişkin CHP'den "Kurguladıkları oyun sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile danışmanı Ergün Yolcu mutluluklarını saklayamamış" denildi.
Bu görüntüler Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşananların komplo ve provokasyon olduğunun itirafı niteliğinde. Kurguladıkları oyun sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile danışmanı Ergün Yolcu mutluluklarını saklayamamış. pic.twitter.com/GgCwfblhoa— CHP İletişim (@CHP_iletisim) November 21, 2024
CHP İletişim sosyal medya platformu X üzerinden video yayınladı.
CHP’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu görüntüler Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaşananların komplo ve provokasyon olduğunun itirafı niteliğinde. Kurguladıkları oyun sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile danışmanı Ergün Yolcu mutluluklarını saklayamamış.”