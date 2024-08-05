CHP'den "Altı Ok logosu revize edilecek" iddiasına açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin 6 Ok amblemini revize edeceği iddiasına yanıt verdi. Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak sarfettiği ifadeler, bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir" dedi.

CHP'nin 6 Ok amblemini revize edeceği iddiasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den açıklama geldi. Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kadın Kolları Kurultayı'nda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirtti ve "Partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" dedi.

Yücel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oklu simgesi sırası ile Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik’ten oluşan partimizin ilkelerini ifade etmektedir. Partimizin bayrağı, kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayraktır.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, “devletçilik” okunun ifade ettiği anlayışımızı anlatırken; çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığımızı vurgulamıştır. Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye’ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Dün gerçekleştirilen Kadın Kolları Kurultayında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak sarfettiği ifadeler, bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir."