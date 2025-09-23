CHP'den Ankara Büyükşehir'e yönelik operasyona tepki: "CHP'yi yıpratma operasyonu"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) tepkiler geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerde olması gerekenler, içeriden haberdar. Ankara’yı çeyrek yüzyıl boyunca parsel parsel satanlar, Ankara Büyükşehir’e yapılan operasyonu 8 saat önceden duyuruyor. 2019 öncesine hiçbir soruşturma yokken bugünün ABB’sine yönelmek adaletle açıklanamaz! Ellerinizi ABB’den çekin!

BAŞARIR: ''BU SORUŞTURMANIN AHLAKİ BOYUTU GÖKÇEK’TİR!''

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, 'Şimdi de sıra Ankara’ya geldi. İkisi aktif, diğerleri eski çalışan 13 kişi gözaltında. Bu soruşturmanın ahlaki boyutu Melih Gökçek’tir! Hakkında milyarlarca liralık belgeli yolsuzluk iddiaları ve yüzlerce şikayet olan bu şahıs elini kolunu sallayarak geziyor. Sabahki operasyonu da geceden haber veriyor! İşte bu adalet anlayışı, muhalefete yönelik uygulanan bu düşman hukuku iktidarın sonunu getirecek. İktidarla birlikte tüm utanmazlar da gerçek adalet anlayışı önünde gereken hesabı verecek!'' dedi.

"HUKUK BASKI ARACINA DÖNÜŞTÜ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de yaptığı açıklamada, "Ankara’yı yıllarca parsel parsel satanlara dokunmayan, talanı, yağmayı görmezden gelen yargı; söz konusu konserler, festivaller ve halkın nefes aldığı etkinlikler olunca bir anda harekete geçiyor" dedi.

"Mesaj çok açıktır: Hukuk, iktidarın talimatıyla işleyen bir baskı aracına dönüşmüş durumdadır" diyen Taşcıer, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şeffaf, hesap verebilir ve halkçı yönetim anlayışı hedef alınmaktadır. Çünkü bugün Ankara, bir avuç çıkar grubunun rant kapısı olmaktan çıkmıştır. Gençlerin neşesinden, halkın kültür-sanatla buluşmasından rahatsız olan bu zihniyet; aslında özgürlüğe, adalete ve demokrasiye düşmandır. Yargıyı araçsallaştıran bu yaklaşım, toplumsal barışı ve hukuka güveni zedelemekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Özetle; Ankara’yı parsel parsel satanları aklayan bu çarpık düzen, konserler üzerinden belediyeyi hedef alarak hem adaleti hem de halkın iradesini yaralamaktadır. Ama unutmamaları gereken şudur: Halkın iradesini baskıyla sindiremezler, Ankara’nın özgür ve demokratik ruhunu asla teslim alamazlar."

"HUKUK, PARTİLERİN KAMPANYA TAKVİMİNE GÖRE İŞLEMEZ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise şunlar ifade etti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, bugün düzenlenen operasyona dair iddialar ortaya atıldığından beri kamuoyuna kapsamlı bilgilendirme yaptı; iç denetim ve idari incelemeleri başlattı; kalem kalem harcamaları açıkladı ve kendi eliyle savcılığa da başvuru yaptı. Yani “saklama-kaçırma” değil, “şeffaflık ve denetim” dedi. Veremeyecek hesabı olmayan bir başkanın özgüveni ve kararlılığı ile ne gerekiyorsa yaptı. “Herkes soruşturulsun; ama hukuk, herkese aynı anda ve aynı ölçüde uygulansın” çağrısı yaptı. CHP’li belediyeler her gün soruşturmalara, gözaltılara muhatap olurken; “parsel parsel” satışların göbeğindeki Melih Gökçek ise operasyonun başlamasından saatler önce, tezahürat eşliğinde olacakları önceden haber verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un düzenli olarak “Yargı bağımsız” dediği ülkede oldu bunlar. Söz konusu şahıs Melih Gökçek, kendi partisi tarafından bile zorla istifa ettirildi, Mansur Yavaş, kendisine dair tüm dosyaları yargıya teslim etti; gelin görün ki tek bir işlem bile yapılmadı. Bir tarafta halka her kalemi açık açık anlatan bir başkan, diğer tarafta istifa ettirilen ve yarattığı kamu zararı ortadayken pişkin pişkin belediyemize yapılacak operasyonu müjdeleyen devrik başkan! Adalet, ya herkese var olur ya hiç kimseye. Bugün Ankara’da olup bitenin adı, “CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon” başlığıyla servis edilecek bir siyasî koreografi olamaz. Hukuk; tweet akışlarına, ekranların ajandasına ve partilerin kampanya takvimine göre işlemez. İşliyorsa, adı hukuk değildir."

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABB'ye yönelik "konser" soruşturması kapsamında 13 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Emir, şunları kaydetti:

"AKP güdümlü yargı; Ankara'yı yıllarca parsel parsel satanları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın bir önceki döneme ait 97 yolsuzluk dosyasını, Ankara'da rant uğruna peşkeş çekilmeyen bir avuç toprak parçası bırakmayanları görmezden gelirken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizzat kendisinin iç denetim yaptırdığı ve herhangi bir yolsuzluk tespit edilmeyen konserlerle ilgili ise 'kamu zararı' iddiasıyla soruşturma başlattı. Ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak ve yolsuzluk algısı oluşturmak için yine bir şafak vakti operasyonuyla yapıldı. Türk siyasetinin nefret objesi haline gelmiş olan eski Belediye Başkanı'nın, bu operasyonu sosyal medya üzerinden saatler önce duyurması bile bu soruşturmanın hukuki değil, siyasi olduğunun en somut göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni taraflı, bağımlı ve talimatlı yargınızla yıpratma çabanız nafiledir. Hiçbir şey millet iradesinin üzerinde değildir."