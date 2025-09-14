CHP'den Ankara'da kitlesel miting: "Kayyuma, darbeye hayır!"

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davanın görülecek. CHP, dava öncesi bugün Ankara'da büyük bir miting gerçekleştiriyor.

CHP Gençlik Kolları üyeleri, miting öncesi Güvenpark'ta bir araya geldi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, PM Üyesi Berkay Gezgin ve çok sayıda gencin katıldığı yürüyüşte, "Vesayet değil siyaset", "Eğitimle yüksel, devrimle özgürleş", CHP'li tutuklu belediye başkanlarının resimlerinin olduğu, "Yok öyle umutları yitirip savrulmak. Unutma aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak" ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in resimlerinin olduğu "yaşamak direnmektir" yazılı pankartlar açıldı.

Güvenpark'tan Tandoğan Meydanı'na yapılan yürüyüşte, "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Hak hukuk adalet", "İsyan devrim özgürlük", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi, "Diplomasız Erdoğan" "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganları atıldı.

Mitingde siyasi partiler ve sendikalar ve demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

SOL Parti, mitingin yapıldığı Tandoğan Meydanı'na kortej halinde ilerledi.

Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitinge kitlesel bir katılım sağlandığı görüldü.

MANSUR YAVAŞ: DERHAL HEPSİ TAHLİYE EDİLMELİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mitingde açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş, "Yapılan engellemelere Türk halkının nasıl cevap verdiğini örneği Ankara oldu. Bunu neden söylüyorum; şimdi hem CHP'nin, hem CHP'li belediyelerin, muhalefet belediyelerin engellenmesinin sonunda en erken zamanda yapılacak seçimde mutlaka aynısı olacak" ifadelerini kullandı.

"İstediğimiz adalet" diyen Yavaş, şunları söyledi: "Başta Ekrem Başkan olmak üzere belediye başkanlarımız tutuklu. İddianameler halen hazırlanmadı. Bazı tutuklulukları anlamak mümkün değil. Çünkü tutukluluk istisna, tutuksuz yargılanma olması gereken şeydir. Bunlar tersine işliyor şu anda. Rahatsız olan belediye başkanlarımız var. Murat Çalık dahil, Muhittin Başkan dahil bunun adı artık eziyetten başka bir şey değildir. Öncelikli olarak derhal hepsinin tahliye edilmesi ve duruşmalarının da şeffaf bir şekilde yapılmasını talep ediyorum."

Yavaş, son olarak, "Yapılacak en erken seçimde büyük bir çoğunlukla gerçek adaleti bu ülkeye, herkesin güven duyduğu bir şekilde mutlaka kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...