CHP'den Ankara'da kitlesel miting: Özel'den "Geri adım atmayacağız" mesajı

CHP, 38’inci Olağan Kurultayı'na yönelik görülecek davanın öncesinde Ankara'da geniş katılımlı bir miting düzenledi. Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen, “Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!” mitinginde çok sayıda yurttaş, “Kayyuma hayır” sloganı altında birleşti.

Saat 17.00’de başlayan miting için yurttaşlar saatler öncesinden alana geldi. Yurttaşların yanı sıra mitinge çok sayıda siyasi parti ve STK da destek verdi. CHP Gençlik Kolları, polis aramasında kuyrukların uzamasına ve yurttaşların alana ulaşamamasına tepki göstererek polis barikatını yıkarak alana girdi.

HİKMET ÇETİN’DEN DESTEK

CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Ankara milletvekilleri miting öncesinde sahneye çıkarak yurttaşları selamları. CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin de sahneden yurttaşlara el salladı. Muharrem İnce de sahneye çıkarak yurttaşlara el sallayan isimler arasında yer aldı. İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da sahneye çağrıldı.

HAK HUKUK ADALET

Tandoğan Meydanı’nı dolduran yurttaşlar en çok, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganı attı. Alanda, “Paçasından akanı size sıvamaya çalışıyor. 1923 ruhuna geri dönüyoruz. Hak hukuk adalet” ve “İktidara giden yolda ilk hançeri sen sapladın Kemal Kılıçdaroğlu. Karanlığın sonu aydınlık” pankartı açıldı.

YAVAŞ’TAN GÖKÇEK HATIRLATMASI

Mitingde ilk konuşmayı yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin Ankara’daki belediye sayısını artırdığının altını çizerek, “Yapılan engellemelere halkın nasıl cevap verdiğinin örneği Ankara oldu” ifadesini kullandı. CHP’li belediyelerin engellenmesinin, CHP iktidarı ile sonuçlanacağını vurgulayan Yavaş, “Herkesin adaletten şüphe etmediği güzel günlere ulaşacağız” dedi. Belediye başkanlığının tutukluluğunun eziyete dönüştüğünü kaydeden Yavaş, şunları söyledi:

“Belediye başkanlarımızın derhal tahliye edilmesini talep ediyoruz. Adalet, herkese eşit uygulansın. Ankara’da eski döneme ait birçok yolsuzluk dosyası verdik. Hakkında iki kitap dolusu yolsuzluk yazılan bir belediye başkanı hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Ailece Ankara’ya çökmüşler. Hayatı boyunca çalışmamış çocuğu 600 milyon TL’lik villa yaptı. Bunlar görmezden geliniyor. Utanma ve arlanmayı bir kenara bırakmışlar. CHP’de kalanlara kelepçe, AKP’ye geçenlere rozet takılıyor.”

“SARAY’DAN DEĞİL, MECLİS’TEN”

Mitingde, Ekrem İmamoğlu’nun mektubu da okundu. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un okuduğu mektupta, şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyetimizin Başkentine, Ankara’nın güzel insanlarına, Mansur Başkanın hemşerilerine Silivri’den selam olsun. Sizleri özlem ve hasretle selamlıyorum. Ankara, Cumhuriyettir, bağımsızlıktır, demokrasidir, Ankara direniştir. Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ülke, Saray’dan değil, Meclis’ten yönetilsin. Bir kişinin değil, milletin dediği olsun istedik. Milletin kararını içine sindiremeyenler, tarihin her döneminde oldu. Milletimiz, onların hepsine hadlerini bildirdi, mevcut iktidara da yine bildirecek. 19 Mart darbesinden bu yana, demokrasi tarihimizin en büyük ve en ağır maliyetli siyasi operasyonuna karşı mücadele ediyoruz.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Halkımız, AKP’nin kaos siyaseti yüzünden artık nefes alamıyor. Yalnız CHP’lilere değil, tüm muhalif kesimlere büyük bir kuşatma var. Kurdukları masada, kendi belirledikleri rakiplerle yapılacak göstermelik bir seçime milletimizi razı etmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar. Yargı kumpasları ile partimizi lekelemeye çalışanlar, bize bulaştırmaya çalıştıkları iftira çukurunda boğulacaklar. Türkiye’nin bir kişiden daha büyük olduğunu, ülkenin asıl sahibinin millet olduğunu hep beraber göstereceğiz. Siyasi rekabet, yalnızca hukuk içinde yapılmalı. Tüm siyasi partileri ve STK’leri birlikte mücadeleye davet ediyorum. Demokrasiye, hukuka ve Türkiye’ye sahip çıkalım. Çok yakın bir gelecekte bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Her şey çok güzel olacak.”

“VESAYETE HAYIR”

İmamoğlu’nun mektubunun okunmasının ardından sahneye, CHP Lideri Özgür Özel çıktı. Yoğun alkışlar eşliğinde yurttaşları selamlayan Özel sözlerine, “Cumhuriyet’in kurulduğu topraklardayız. Çankaya Köşkü ile Anıtkabir’i ile Meclis ve meydanları ile Cumhuriyetimizin yaşayan müzesine hoş geldiniz” sözleriyle başladı. Tandoğan Meydanı’nın, haksızlığa direnenlerin meydanı olduğunu ifade eden Özel, “Vesayete ve darbeye hayır demek için buradayız. Bugün mitingde değil, eylemdeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

“BU MEYDANDA KORKMAYANLAR VAR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin dört bir yanında düzenledikleri eylemlere de selam gönderdi. Özel, Adnan Yücel tarafından yazılan, “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” şiirini okudu. Özel, zeytinliklerin talanına karşı 28 Eylül’de Muğla’da düzenlenecek mitinge çağırdı. CHP Lideri Özel, “Saray’da oturarak bu meydanı izleyerek korkanlar da var 12 metrelik hücresinden bu meydanı izleyerek coşanlar da var” diyerek tutuklu belediye başkanlarına selamlarını iletti. Özel, “Bu meydanda senden korkmayanlar, zulümden yılmayanlar var” sözleriyle ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslendi.

Konuşmasında, demokrasi ve Cumhuriyet’i savunanlarla ortak mücadele vurgusu da yapan Özel, “Hep birlikte başaracağız” sözleriyle başladığı konuşmasını, şu sözlerle sürdürdü:

“Türkiye’nin bütün demokratları, demokrasinin yanındayız. AKP zeytine saldırdığında bütün partiler birleştik, AYM’ye birlikte gideceğiz. Kayyuma karşı da sağdan sola hep birlikte direniyoruz. Tandoğan’dan ilan ediyoruz ki CHP, Türkiye’nin birinci partisidir ama ne muhalefetin patronudur ne her şeyin sahibidir. Bu mücadelede tüm kardeş partilerimizle birliktedir, omuz omuzadır, hepsine müteşekkirdir. Her zorluğu milletimizle birlikte yendik. Ancak demokrasiden sapmadık. 31 Mart 2024’te, Türkiye nüfusunun yüzde 65’ine hizmet şansını yakaladık. Bunun bir savaş olmadığını, yarış olduğunu ve seçim gecesini o yarışın bittiğini söyledik.

DEMOKRASİYİ VE ADALETİ GETİRECEĞİZ

Belediye başkanlarımız halka iyi hizmet edince, karşımızdakiler bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı 47 ay gösteremediler. Değil 47 ay, 47 gün hazmedemediler. Yenilgiyi kabullenemediler. Daha ilk yenilgilerinde demokrasi treninden indiler. Bir saldırıya giriştiler. Önce seçimli otoriterlik kuranlar şimdi seçimsiz bir diktatörlüğe geçme hevesi içindiler. Sandığa saldırıyorlar. Bu iktidar demokrasi istemiyor. Biliyorlar ki demokrasi olursa sandıktan çıkamayacaklar. Biliyorlar ki demokrasi olursa kendi suçlarını örtemeyecekler. Ama ant olsun ki demokrasiyi de adaleti de barışı da biz getireceğiz.

FETÖ İLE ORTAKLIK KURDULAR

FETÖ ile ortak olarak Anayasa’yı değiştirdiler. Balyoz’u yaşattılar, kumpaslar kurdular. Şımarttıklarının darbesine maruz bıraktılar ülkeyi. Ellerini FETÖ sabunuyla yıkadılar, güya o günahtan kurtuldular. 17-25 Aralık, belgeli hırsızlıklarının üzerini örttüler. OHAL koşullarında, dünya kadar şaibe ile mühürsüz oylarla Anayasal sistemi değiştirdiler. Kendilerini vatansever, barış isteyenleri terörist ilan ettiler. İşlerine gelince müzakere ettiler, işlerine gelmeyince sivil siyaseti hedef gösterdiler. Gün geldi, akan kandan medet umdular, gün geldi kanı durduracağız diye siyasetten medet umdular.

Bu kumpasçılara karşı biz kazanacağız, bu meydan, Türkiye’nin demokratları kazanacak. Bir kişinin ve onun çevresinin varlığını sürdürmesi, servetini koruması için bir kara düzen kuruldu. Erdoğan kendi çıkarı için her şeyi yapacak durumdadır. Tam da bu nedenle millet, bu iktidardan desteğini çekmiştir. Millet, kendi dertleri ile dertlenen bir iktidar umuduna bel bağlamıştır. Millet, halkın, yoksulun, gençlerin, çocukların ve kadınların yanında olan, dezavantajlı kesimlere destek veren CHP’li belediyelerin yanında olmuştur. AKP, milletin kararına saygı duyması gerekirken en kötü yola tenezzül etmiştir. Millete umut vadedemeyen iktidar, milleti korkutarak ayakta kalmayı tercih etmiştir.

ADAYIMIZ İMAMOĞLU’DUR

AKP, Cumhurbaşkanı adayımızı demir parmaklıklar ardına koymuştur. Buradan ilan ediyorum, bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. Geçirdiği iki kansere rağmen Murat Çalık, maalesef tahliye edilmemiştir. Muhittin Böcek, günde 14 ilaç içerek hapishanede yaşam mücadelesi vermektedir. Erdoğan, ‘Göreceksiniz 1 aya kalmaz, birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar’ demişti. Şimdi, buradan milyonların içinden, Türkiye’nin gözünün içine bakarak söylüyorum. Bu dava siyasidir, arkadaşlarımız masumdur, yapılan darbedir. Direneceğiz.

TOPUKLARINI YAĞLAYIP KAÇANLAR OLDU

Ülkenin büyük bir bölümü bu davaların siyasi olduğunu biliyor. Büyük bir özgüvenle tekrarlıyoruz. Buyurunuz, 1 Ekim’de açılacak Meclis’te yasal düzenlemeyi yapalım. TRT’nin bir kanalını bu mahkemeye tahsis edelim. İftiralar da canlı yayında atılsın, cevaplar da canlı yayında verilsin. Partimizin belediye başkanlarını sürekli tehdit edenler, AKP ve MHP’li belediye başkanlarının belgeli yolsuzluklarına karşı hiçbir şey yapmıyorlar. Bize yönelik tehditlerine direnenler olduğu gibi, topuklarını yağlayıp kaçanlar da oldu. Hasan Mutlu’ya, ‘AKP’ye katılacaksın’ dediler. Mutlu, ‘Terzi Fikri gibi belediye başkanı olmaya geldim, haysiyetsizlik yapmam’ dedi, dün gelip Mutlu’yu aldılar. AKP’ye geçen haysiyetsizleri tarih yazacak. Erdoğan, kaybettiği belediyeleri almak için her türlü oyuna, hileye yol vermiştir. Erdoğan, GOP, Beykoz, Aydın, Türkiye seni istemiyor, düş yakamızdan.

HODRİ MEYDAN

Erdoğan’a sesleniyorum, kendine güveniyorsan 2 Kasım’da getir sandığı, millet versin kararı. Eğer cesaretin varsa, kaptı kaçtı siyasetçi değilsen siyasi yankesicilikten medet ummayacaksan Bayrampaşa’ya gel, Aydın’a gel, gel koyalım sandığı, millet versin kararını. Seni gidi siyasi yankesici seni. Milletin vermediğini hileyle almak, milletin vermediğini zorla almak darbecilerin işidir. Türkiye’ye demokrasiyi getiren parti sana meydan okuyor, hodri meydan.

KURTULUŞ PARLAMENTER SİSTEMDE

AKP’nin tek umudu, Akın Gürlek’tir. AKP’nin adliye koridorlarında çalışan yargı kolları başkanı ve onun etrafındakiler marifetiyle Türkiye’de adaletin terazisi bozulmuştur. Bugün CHP’yi yutan, yarın diğer partileri yutacaktır, herkesi hedef alacaktır. Demokrasi gittiğinde onları durduracak hiçbir güç kalmayacaktır. Bu kara düzenin çarklarından olmayan ama AKP’den medet umanlara sesleniyorum. Diyelim ki sandık gitti, biz teslim olduk, bir daha senin hatırını sorar mı? Senin sesini kim dinleyecek, senin oyuna kim sahip çıkacak? Demokrasinin tarafında olunursa ülkeler büyür. Türkiye’nin kurtuluşu demokratik, güçlü parlamenter sistemdir.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birini buldular. Kim o? 5 yıl boyunca eşi, İBB AK Parti'deyken avukatıyken AK Parti rozeti taşırken sınava girdiler. Karı koca hakim yapıldılar! Talimatı almış ve İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atadılar

"SİZE TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Buradan Erdoğan ve İçişleri Bakanı müsveddesine sesleniyorum, CHP'nin baba evine kimse el uzatamaz. CHP kolay lokma değildir. Ne bir adım geri atarız, ne bir santim eğiliriz. Size teslim olmayacağız. Biz Türkiye ittifakıyız."