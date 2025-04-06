CHP'den Ankara'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel'in yeniden Genel Başkan seçilmesinin ardından Ankara'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleniyor.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te tamamlandı.

Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu. Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş söz aldı.

Yavaş, burada yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve hukukun gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Bunun da yolu öncelikle erken seçimdir. İnşallah erken seçim olduktan sonra yeniden Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine dönerek denge, denetleme ağının da, hukukun üstünlüğünün de bağımsız yargı vasıtasıyla o güzel günlere hep birlikte erişeceğiz" dedi.

Mansur Yavaş, şunları söyledi: "Ekrem Başkan'ın serbest bırakın. Seçilmiş belediye başkanlarımızı serbest bırakın. Mahir Polat'ı serbest bırakın. Ümit Özdağ beni yargılayın diyor, ya yargılayın ya serbest bırakın. 301 genç, ikisi tahliye oldu. Hukuken bunların eğer varsa işledikleri su., bana göre anayasal haklarını kullandılar, yatarı yok ceza alsalar bile. Niye tutuklu tutuyorsunuz bu çocukları!"

ÖZGÜR ÖZEL: 19 MART DARBESİ BAŞARISIZ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel, açıklamasında "19 Mart darbesine girişenler pazar günü sabahleyin Ankara'da, Anadolu'da ve 81 ilde milletin kalktığını, CHP'li üyelerin önce davetli olduğu ön seçime, dayanışma sandıklarındaa 15,5 milyon vatandaş dünyayının gündemine oturan bir iş başardı" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "19 Mart darbesi başarısız olmuştur. O darbeye kalkışanlar, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişiminde bulunmuş; millet buna teslim olmamış, ayağa kalkmış ve darbeyi büyük bir ferasetle, büyük bir cesaretle bastırmıştır."

KURULTAY MESAJI

Olağanüstü kurultay ile ilgili mesaj veren Özel, şunları ifade etti:

"Biz ön seçim kararını aldığımız, sonra da bu ön seçimi millete açtığımız için ön seçimi yaptırmamaya, CHP'nin içini karıştırmaya niyetli akıl cuma günü partiye kayyum atamaya da kalktı. O gün kararlılıkla, bir saniye bile düşünmeden bu kurultayın yeniden toplanmasını, kararını tazelemesini, yalancıların yalanını ağzına tıkmasını ve CHP'nin birliğini, beraberliğini herkese göstermesini istedik."

Delegelerimiz gerekli cevabı, en iyi, en net, en sert şekilde gece gündüz partimizi yandaş kanallarda tartışanlara gerekli cevabı verdiler. Zaman zaman oyunlara gelen, parti içinde AK Parti'nin, Saray'ın tartışılmasını istediği konulara giren, çıkan, bu tartışmalarda yanlış yapanlar da oldu. Bugünden itibaren salondaki birliktelikle ve seçimin sonuçlarıyla, Parti Meclisimizin sonuçlarıyla delegelerimiz bugün kullandıkları ellerindeki listeleri kağıda geçirecek, iradeyi sandığa yansıtacak, sonra da o kağıdı yandaş basının ağzına tıkayacaklar."