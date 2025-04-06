CHP'den Ankara'da miting | Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel'in yeniden Genel Başkan seçilmesinin ardından Ankara'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenledi.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda 12.30'da başlayan oy kullanma işlemi, 14.25'te tamamlandı.

Oy sayımının ardından kurultayda tek aday olan Özgür Özel, 1171 oy alarak yeniden CHP'nin Genel Başkanı oldu. Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276'sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171'i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş söz aldı.

Yavaş, burada yaptığı açıklamada, "Demokrasi ve hukukun gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Bunun da yolu öncelikle erken seçimdir. İnşallah erken seçim olduktan sonra yeniden Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine dönerek denge, denetleme ağının da, hukukun üstünlüğünün de bağımsız yargı vasıtasıyla o güzel günlere hep birlikte erişeceğiz" dedi.

Mansur Yavaş, şunları söyledi: "Ekrem Başkan'ın serbest bırakın. Seçilmiş belediye başkanlarımızı serbest bırakın. Mahir Polat'ı serbest bırakın. Ümit Özdağ beni yargılayın diyor, ya yargılayın ya serbest bırakın. 301 genç, ikisi tahliye oldu. Hukuken bunların eğer varsa işledikleri su., bana göre anayasal haklarını kullandılar, yatarı yok ceza alsalar bile. Niye tutuklu tutuyorsunuz bu çocukları!"

ÖZGÜR ÖZEL: 19 MART DARBESİ BAŞARISIZ OLDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, açıklamasında "19 Mart darbesine girişenler pazar günü sabahleyin Ankara'da, Anadolu'da ve 81 ilde milletin kalktığını, CHP'li üyelerin önce davetli olduğu ön seçime, dayanışma sandıklarındaa 15,5 milyon vatandaş dünyayının gündemine oturan bir iş başardı" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "19 Mart darbesi başarısız olmuştur. O darbeye kalkışanlar, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişiminde bulunmuş; millet buna teslim olmamış, ayağa kalkmış ve darbeyi büyük bir ferasetle, büyük bir cesaretle bastırmıştır."

KURULTAY MESAJI

Olağanüstü kurultay ile ilgili mesaj veren Özel, şunları ifade etti:

"Biz ön seçim kararını aldığımız, sonra da bu ön seçimi millete açtığımız için ön seçimi yaptırmamaya, CHP'nin içini karıştırmaya niyetli akıl cuma günü partiye kayyum atamaya da kalktı. O gün kararlılıkla, bir saniye bile düşünmeden bu kurultayın yeniden toplanmasını, kararını tazelemesini, yalancıların yalanını ağzına tıkmasını ve CHP'nin birliğini, beraberliğini herkese göstermesini istedik."

Delegelerimiz gerekli cevabı, en iyi, en net, en sert şekilde gece gündüz partimizi yandaş kanallarda tartışanlara gerekli cevabı verdiler. Zaman zaman oyunlara gelen, parti içinde AK Parti'nin, Saray'ın tartışılmasını istediği konulara giren, çıkan, bu tartışmalarda yanlış yapanlar da oldu. Bugünden itibaren salondaki birliktelikle ve seçimin sonuçlarıyla, Parti Meclisimizin sonuçlarıyla delegelerimiz bugün kullandıkları ellerindeki listeleri kağıda geçirecek, iradeyi sandığa yansıtacak, sonra da o kağıdı yandaş basının ağzına tıkayacaklar."

"OKYANUS ÖTESİNDEN İCAZET ALDILAR"

Özgür Özel, konuşmasında, "İmamoğlu tutuklanmadan önce bütün darbeciler gibi 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin emir aldığı yere, 12 Eylül'de 'bizim çocuklar' denilen Kenan Evren ve cuntasının emir aldığı yere, bu darbenin planlayıcıları da telefon açtılar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması için okyanus ötesinden icazet aldılar. Buradan bütün Türkiye'ye duyururum ki; Amerika'da kendi içlerinde İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı, Amerika'ya soruldu açıklamaları var. Ne buradan ses çıkıyor, ne oradan ses çıkıyor. Oysa ilk günden beri söyledim; darbenin planlayıcıları burada ama hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanus ötesinde" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Darbeye kalkışan cunta başkanı Erdoğan'a sesleniyorum; çık ve bu kendinden sonraki cumhurbaşkanına, rakibine yapmaya çalıştığın darbeyi Amerika'nın icazetini alıp almadığını gözümüzün içine baka baka söyle" dedi.

"Bunu söylemediği gibi yaptığı iş 3 şeyi net olarak ortaya koyuyor" diyen Özel, şunları ifade etti:

"1- Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımızın masumiyetini ortaya koyuyor. Çünkü bu kötülüğü planlamış ve danışıyor

2- Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını ortaya koyuyor. Amerika söylerse, onay verirse gözaltı yapacak, tutuklayacak; onay vermezse serbest bırakacak.

3- İşine geldiğinde oraya buraya 'mandacı, himayeci' diyen Erdoğan'ın, aslında Amerikan mandasının peşinde, Trump'ın himayesinin peşinde olduğunu gösteriyor."

Erdoğan'a yeniden seslenen Özel, "Cuntanın başına söylüyorum; yapılacak ilk seçimde seni ne Amerika kurtarır, ne de Trump kurtarır" ifadelerini kullandı.

"CUNTACISINIZ"

Bakanların, Cumhurbaşkanı Yardımcısının ve bürokratların 'cunta başkanı' ifadesi nedeniyle tepki gösterdiklerini aktaran Özel, "Bu milletin seçtiğine saygı göstermeyen, bu milletin seçtiklerini derdest etmek için her türlü kamu yetkisinin kullanan, seçimden kaçan, sandıktan korkan, milletin kararına hürmet etmeyenler cuntadır, cuntacıdır. Cuntacısınız, size teslim olmayacağız" diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK'E TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösteren Özel, "Bir cunta vardır, cuntanın mali ayağı da Bakan Mehmet Şimşek'tir. Bu adama kimse itibar etmesin. MASAK raporları gizlidir. Ey Mehmet Şimşek; MASAK'ta paldır küldür raporu imzalatacak kimseleri bulamayınca ne baskılar yaptığını, çalışma arkadaşlarına Erdoğan'ın şerrinden nasıl korktuğunu anlattığını bilmiyor muyuz?" dedi.

NTV VE DOĞUŞ GRUBUNA TEPKİ

NTV ve Doğuş Grubu'na tepki gösteren Özel, "Yıllardır CHP'li seçmenin en çok izlediği televizyon kanallarından biri olan NTV, iktidarla kurduğu çıkar ilişkisi yüzünden aslında büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olup bu saraya teslim olduğundan, bu sarayın güdümüne girip de onun talimatıyla meydanları, kalabalıkları, televizyonlar canlı yayında kurultayımızı veriyorken burayı bile vermeyen NTV'yi ve onun sahibi Doğuş Grubu'nu sırtınızdan atmaya var mısınız? Doğuş Grubu'na ait NTV'yi, NTV Spor'u, Star TV'yi, ayrıca Günaydın ve Nusret et lokantalarını boykot etmeye hazır mıyız? NTV'yi reklam verenleri dikkatle izliyoruz. NTV'ye reklam veren dikkatli versin" diye konuştu.