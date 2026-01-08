CHP'den Ankara'daki su kesintileriyle ilgili açıklama: Su temini DSİ'nin yasal görevidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara'da son günlerde düzenli olarak yaşanan su kesintileriyle ilgili Devlet Su İşleri'nin (DSİ) açıklamalarına yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Yeni su kaynaklarının planlanması ve tahsisi DSİ’nin yasal sorumluluğudur. Defalarca başvurduk, adım atılmadı" şeklindeki açıklamasını hatırlatan CHP'li Zeybek "DSİ Ankara için neden yeni bir su kaynağı tahsis etmedi?" diye sordu.

Su kaynaklarının planlanması ve yönetiminden DSİ'nin sorumlu olduğunu vurgulayan Zeybek, söz konusu görevlerin 6200 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlendiğini belirtti.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Belediye teşkilatı bulunan yerlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini DSİ’nin yasal görevidir. DSİ, bu amaçla baraj yapmakla, isale hattı kurmakla ve su deposu inşa etmekle yükümlüdür. Bu hüküm 1053 sayılı Kanun ile güvence altına alınmıştır. Su yaşamdır, siyasete gelmez."

DSİ bugün yaptığı açıklamada başkentteki su kesintileriyle ilgili sorumluluğun büyükşehir belediyesinde olduğunu belirtmiş ve "İçme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB)/Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) asli görevidir" ifadelerini kullanmıştı.