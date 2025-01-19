CHP'den anket paylaşımı: Fark 10 puan

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yöneylem Araştırma'nın "Seçmenlerin muhalefet adayı - Erdoğan tercihi" başlıklı anketini paylaştı.

Günaydın'ın paylaştığı ankete göre, Ocak 2025'te gerçekleştirilen ankette cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin, "Muhalefetin adayı" yüzde 47.5 olarak belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan diyenler yüzde 37.1 olurken, "Kararsızım" diyenler 9.4, "Oy kullanmam" diyenler ise 6.1 puan olarak görüldü.

Gökhan Günaydın, yaptığı paylaşıma, "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan, muhalefet adayının 10 puan gerisinde.. Bu ülkeye bugün yaşatılanların tek nedeni bu aşağıdaki tablo.. Kaçınılmaz olarak, turpun büyüğü sandıkta!" ifadelerini kullandı.