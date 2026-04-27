CHP'den "Asgari Ücret-Ay Sonu" oyunu: "Tekrar Dene" ya da "Sandığa Git"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İletişim hesabı üzerinden asgari ücrete dair animasyon video paylaşıldı.

"Asgari ücret oyununu denemek ister misiniz? Biz deneme aşamasında kaldık" notuyla sunulan videoda 8-bit piksel sanatıyla hazırlanan "Asgari Ücret - Ay Sonu" isimli oyun, Türkiye silüeti önünde başlıyor. Ekrana yansıyan "Nasıl oynanır?" bölümünde kurallar net bir şekilde ortaya konuyor.

Oyuncuya, "Elindeki asgari ücretle önüne çıkan tüm masrafları karşılamalısın. Maaşını ay sonuna getiremezsen oyun biter" talimatı veriliyor.

Oyunun başında asgari ücret yükleme ekranı beliriyor ve bakiye 28 bin 75 TL'ye kadar çıkıyor.

KİRA, FATURA VE MARKET CANAVAR OLARAK RESMEDİLİYOR

Oyuncu, ay sonunu getirebilmek için üç farklı aşamadan geçiyor. "Bölüm 1"de karşılaşılan "Kira Canavarı", oyuncuya "Kira Saldırısı" uyguluyor ve bakiyede ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Ardından gelen "Bölüm 2"de "Fatura Canavarı" sahneye çıkıyor.

Elinde elektrik, doğalgaz ve telefon faturaları tutan ejderha görünümlü bu karakter, "Ateş Pahası Saldırısı" ile oyuncunun bütçesini eritiyor.

— CHP İletişim (@CHP_iletisim) April 27, 2026

Son aşama olan "Bölüm 3"te ise yazar kasa görünümündeki "Market Canavarı" yer alıyor. Bu canavarın "Enflasyon Saldırısı" sonrasında oyuncunun elindeki bakiye tamamen tükeniyor.

Üç saldırının ardından ekranda oyuncunun bakiyesi "0 TL" olarak beliriyor. Oyun karakteri, sonbahar yapraklarıyla kaplı, kasvetli, gri bulutların hakim olduğu bir parkta tek başına bankta otururken görülüyor. Ekranda ise "Ay sonunu getiremedin" yazısı belirerek oyunun kaybedildiği ilan ediliyor.

ÇIKIŞ YOLU OLARAK "SANDIK" İŞARET EDİLDİ

Oyunun bitiş ekranında oyuncuya iki farklı seçenek sunuluyor. Ekranda "Tekrar Dene" ve "Sandığa Git" butonları yan yana beliriyor. Oyuncunun imleç ile "Sandığa Git" seçeneğine tıklamasıyla birlikte oyunun atmosferi tamamen değişiyor. Karanlık ve kasvetli park manzarası, yerini güneşli, aydınlık, yeşil ağaçlar ve çiçeklerle dolu bir bahar atmosferine bırakıyor. Bankta oturan karakterin gülümseyen hali ekrana yansırken, video Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı zemin üzerindeki altı ok logosuyla sona eriyor.