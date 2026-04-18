CHP'li Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in gözaltına alındığı Ataşehir'e yönelik operasyona CHP'li vekiller tepki gösterdi. Operasyonun siyasi olduğunu belirten CHP'liler, "İktidar seçimleri de halkımızın oyunu da tericihi de değersiz görüyor" ifadelerini kullandı.

  • 18.04.2026 09:59
  18.04.2026 09:59
  18.04.2026 10:22
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den Ataşehir Belediyesi operasyonuna ilk tepki

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediyesi’ne gece yarısı operasyonu düzenlendi.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi gözaltına alındı.

CHP adına ilk tepkiyi CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek gösterdi.

"İKTİDAR HALKIMIZIN TERİCİHİ DEĞERSİZ GÖRÜYOR"

Zeybek, şunları kaydetti:

"Onursal Başkanımız en yakın rakibine 52 bin oy farkı attı. Sandıkta karşılık veremeyince önceki dönem Milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımıza şafak vaktini bırakıp gece yarısı operasyonu düzenlediler. Daha önce Beykoz ve Şile’de olduğu gibi. Türkiye bilsin. İktidar seçimleri de halkımızın oyunu da tericihi de değersiz görüyor."

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise gözaltı kararlarına "Bu kadar başarı bu sistemde ancak “gece yarası polis baskını” ile ödüllendirilirdi. Neden yapıldığını ve kimlerin “yaptırdığını” biliyoruz. Ataşehir’in rantından mahrum kalmak kimleri üzdüyse Onursal’a yapılan gece baskınının teşvik edicisi, talimatlandırıcısı odur" sözleriyle tepki gösterdi.

"HUKUKİ DEĞİL SİYASİ"

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal ise operasyonun siyasi olduğunu vurgulayarak "AKP iktidarı artık bu ülkenin gerçek sorunlarını çözmekten vazgeçmiştir. Ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik derinleşirken;
iktidar çözüm üretmek yerine gündem değiştirme siyasetine sarılmıştır" ifadelerini kullandı.

OPERASYON

Ataşehir Belediyesi'ne gece yarısı düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı.

