CHP'den Ataşehir Belediyesi operasyonuna ilk tepki

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediyesi’ne gece yarısı operasyonu düzenlendi.

Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi gözaltına alındı.

CHP adına ilk tepkiyi CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek gösterdi.

"İKTİDAR HALKIMIZIN TERİCİHİ DEĞERSİZ GÖRÜYOR"

Zeybek, şunları kaydetti:

"Onursal Başkanımız en yakın rakibine 52 bin oy farkı attı. Sandıkta karşılık veremeyince önceki dönem Milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımıza şafak vaktini bırakıp gece yarısı operasyonu düzenlediler. Daha önce Beykoz ve Şile’de olduğu gibi. Türkiye bilsin. İktidar seçimleri de halkımızın oyunu da tericihi de değersiz görüyor."

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise gözaltı kararlarına "Bu kadar başarı bu sistemde ancak “gece yarası polis baskını” ile ödüllendirilirdi. Neden yapıldığını ve kimlerin “yaptırdığını” biliyoruz. Ataşehir’in rantından mahrum kalmak kimleri üzdüyse Onursal’a yapılan gece baskınının teşvik edicisi, talimatlandırıcısı odur" sözleriyle tepki gösterdi.

Tam 18 yıldır CHP Gençlik Kolları’ndan, Parti Meclisi’ne birlikte görev yaptık. Başarılı bir milletvekili, iyi bir Genel Başkan Yardımcısı, sağlam bir örgütçü ve nihayetinde çalışkan bir belediye başkanı olarak siyasette var oldu.



— Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) April 18, 2026

"HUKUKİ DEĞİL SİYASİ"

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal ise operasyonun siyasi olduğunu vurgulayarak "AKP iktidarı artık bu ülkenin gerçek sorunlarını çözmekten vazgeçmiştir. Ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik derinleşirken;

iktidar çözüm üretmek yerine gündem değiştirme siyasetine sarılmıştır" ifadelerini kullandı.

OPERASYON

