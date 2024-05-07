CHP'den AYM önünde açıklama: Kişisel veriler yurt dışına aktarılıp, yurttaş güvenliği ihlal ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, AYM önünde yaptığı basın açıklamasında kişisel verilerin işlenerek yurttaş güvenliğinin ihlal edildiğini belirterek "TBMM kamu yurttaş güvenliği aleyhine yasal düzenlemelere imza attığı sürece CHP olarak bu tutumu deşifre edecek ve AYM'ye iptal başvuruları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde bir basın açıklaması yaptı.

Günaydın, kişisel verilerin işlendiğini ve bunun yurttaş güvenliğinin ihlal ettiğini kaydetti.

Kişisel verilerin yurttaşların rızası dışında işlenip, yurt dışına dahi aktarılabildiğini söyleyen Günaydın, TBMM'nin bu tarz düzenlemelere imza attığı sürece CHP olarak bu tutumu deşifre edeceklerini söyledi.

"İPTAL BAŞVURULARI YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Günaydın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili son derece sakıncalı hükümler vardır. Kişinin rızası olmaksızın sağlık verileri, siyasal parti üyelikleri, dernek üyelikleri işlenebilmektedir. Bunun izah edilebilir bir durumu asla söz konusu değildir. Yurttaş güvenliğini tümüyle ihlal eden bu tutum için biz AYM’ye geldik. Bunun yanında yine kanunu bir koruma olmaksızın, keyfiliğe varan tutumlarla kişisel verilerin yurt dışına aktarımı söz konusudur. Eğer bu düzenlemeyi CHP yapsaydı. Yeri göğü inletecektir. TBMM kamu yurttaş güvenliği aleyhine yasal düzenlemelere imza attığı sürece CHP olarak bu tutumu deşifre edecek ve AYM'ye iptal başvuruları yapmaya devam edeceğiz"