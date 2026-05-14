CHP'den AYM'ye Milli Parklar Kanunu başvurusu

CHP, 7576 Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, beraberindeki milletvekilleriyle başvuru dilekçesini Yüksek Mahkeme'ye sundu.

Günaydın, daha sonra yaptığı açıklamada, milli parkların, bilimsel, kültürel ve estetiksel değerler açısından nadir bulunan ve devletçe koruma altına alınmış üstün nitelikteki alanlar olduğunu belirtti.

"RESTORANI OTEL HALİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Buraların titizlikle korunması ve sonraki nesillere aktarılması gereken alanlar olduğunu vurgulayan Günaydın, "Biz, milli parkların koruma, kullanma dengesi gözetilerek insanların ziyaretine açık halde tutulmasına karşı değiliz ancak bu yasa, bir milli park restoranı, milli park oteli haline dönüştürüyor bu alanları. Bunun kabul edilebilmesi mümkün değildir" dedi.

Günaydın, CHP'nin milli parkların ve biyoçeşitliliğin bozulmadan aktarılması için üzerine düşen her türlü görevi yerine getirdiğini ifade etti.