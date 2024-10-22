CHP'den Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı çağrıya ilk yorum

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı 'talihsiz' olarak niteleyerek "Söylediklerinin neye işaret ettiğini bilmiyor" dedi.

Emir, Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında Öcalan'a yönelik "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözlerini Sözcü'ye değerlendirdi.

Bahçeli'nin sözlerinin neye işaret ettiğini bilmediğini ifade eden Emir, "Geçen hafta PKK'ya seslensin demişti. Tecritin kaldırılması gerektiğini söylememişti. Daha sonra tecrit kaldırılsın diyen Bahçeli, bu hafta da gelsin Meclis'te DEM grubunda konuşsun diyerek Öcalan için af çıkarılsın demiştir" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi olan bir kişiye özel bir düzenlemenin yapılmasının imkansız olduğunu belirten Emir, "Açık konuşsunlar. Bunun af olmadan diğer türlüsü imkansızdır. Yani, Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için af istemiştir" diye konuştu.

Emir'in konuşması şöyle:

"Umut hakkı için de bir yasal düzenleme istiyor. Son derece yanlış bir noktadan başlıyor. 'İmralı canisi' dediği kişiden çözüm bekliyor. Son derece talihsiz bir konuşmadır. Biz barıştan yana huzurdan yana her türlü mücadeleyi verir, yanında oluruz. Bunun çözüm yeri TBMM'dir. Ağırlaştırılmış müebbet alan bir kişi, özel bir düzenlemeyle Meclis'te konuşsun demiyoruz, biz barış istiyoruz. Bu konuyu sadece milletin temsilcileri konuşur. Bunca şehidin kanın ana sorumlularından birinin Meclis'te konuşmasını kastetmiyoruz. Bu barıştan yana tutum doğrudur. Ama doğru olmayan çözüm adresinin İmralı gösterilmesidir. Bunun çözümü İmralı değildir. Sayın Bahçeli ve siyaseti 'U' dönüşüyle bilinen bir siyaset çeşidi. İmralı canisi derken bir anda neden böyle bir dönüş yaptılar?"