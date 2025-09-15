Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 15.09.2025 15:51
  • Giriş: 15.09.2025 15:51
  • Güncelleme: 15.09.2025 15:56
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den Bahçelievler'de miting: 17 Eylül'de gerçekleştirilecek

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki ayağının adresi belli oldu.

17 Eylül Çarşamba günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek miting, Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda düzenlenecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, miting hakkında yaptığı açıklamada, "Adaletsizliğe susmuyoruz. İrademiz ve geleceğimiz için biriz, birlikteyiz" dedi.

Çelik, "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

