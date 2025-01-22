CHP'den Bakan Ersoy'un Bolu Belediyesi'ne yönelik iddialarına cevap

CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Karagöz, otelin yangın denetiminden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu belirterek Bakan Ersoy'un sorumluluğu itfaiyenin üzerine attığı açıklamasına tepki gösterdi.

Otel işletmecisinin 12 Aralık'ta denetim için Bolu Belediyesi'ne başvurduğunu belirten Karagöz, şunları ifade etti:

"İlgili firma 12 Aralık'ta Bolu Belediyesi'ne bir dilekçe ile başvurmuş. 16 Aralık'ta ekiplerimiz otele gidiyorlar ve bir tutanak oluşturuyorlar. Alınmayan tedbirlerle ilgili olumsuz yanıt verildikten sonra başvuru geri çekiliyor."

"BAKANLIK ONAYLI FİRMALARIN RAPORLARI NEREDE?"

Dilekçe geri çekildikten sonra belediyenin işlem yapma yetkisi olmadığını belirten Karagöz, daha sonra aynı firmanın Bakanlık onaylı denetim şirketlerine başvurduğunu belirterek bu denetimlerden sonra oluşturulması gereken raporların nerede olduğunu sordu:

"Bu felaketin sorumlusu Bolu Belediyesi değildir ve asla olamaz. Buranın ruhsatı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilmiştir, Bolu Belediyesi'nin burada denetim yapma yetkisi yoktur. Kültür ve Turizm Bakanlığı utanmadan sorumluluğu Bolu Belediyesi'ne yıkmaktadır. Sayın Bakan 2021 ve 2024'te denetim yapıldığını itiraf etti. Bu denetimin raporları nerede? Neye dayanarak güvenli olduğuna kanaat getirdiniz? 2 Ocak'ta bizden dilekçeyi geri çektikten sonra Bakanlık onaylı bir fimaya denetim yaptırıyorlar. Asıl soru bu. Bu raporlarda bu denetimi yapan yetkililer bizim bulduğumuz kusurları bulmuşları mı bunu fazlasıyla merak ediyoruz."

"2007'DEN SONRA HİÇBİR RAPORUMUZ YOK"

Bolu Belediyesi'nin 2007'den sonra yangının çıktığı otelle ilgili hiçbir raporu bulunmadığını vurgulayan CHP Bolu İl Başkanı, istifa çağrısı yaptı: "Gerçekleri açıklayın ve derhal istifa edin. 76 insanımızın sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndadır. Gerçekleri kimsenin çarpıtmasına izin vermeyeceğiz."

Belediyenin yalnızca dilekçe ile başvuru yapılması halinde yetki kullanabildiğini de sözlerine ekleyen Karagöz, "Kenti kirli oyunlarınızla hepimizin böyle acıları varken suçsuz insanları, görevini layıkıyla yapanları zan altında bırakmayın" dedi.