CHP'den Bakan Işıkhan'a tepki: "Milletin aklıyla alay ediyor"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Merkez'de basın toplantısı gerçekleştirdi.

4-9 Eylül haftası Program Çalıştayı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yücel, "Önümüzdeki süreçte Program çalışmalarımıza hız vereceğiz. Yapılan sunumlardan ve geçtiğimiz dönem hem mecliste, hem de sahada büyük bir performans gösteren milletvekillerimizce yapılan değerlendirmelerden çıkan sonuç şudur; Bu kış hem mecliste hem de sahada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi yönetirken esas alacağı parti programı konuşulacaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN'A TEPKİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösteren Yücel, "Genç işsizlere 'karşı taraf' diyen, artan işsizliğe çözüm üreteceğine iş bulamayanları suçlayan, emeklilere emekli maaşı alabildikleri için 'şükretmeyi' tavsiye eden Çalışma Bakanı milletin aklıyla alay etmektedir" dedi.

Yücel, şunları kaydetti: "Emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan emeklilerin, sayıları 12 milyonu geçen işsizlerin iki eli AKP’nin ve onun bakanı Vedat Işıkhan’ın yakasındadır. AKP bu ülkede, 25 yaşındaki gence de, 75 yaşındaki emekliye de külfettir. Bu ülkenin ihtiyacı olan tek şey gençlere de, asgari ücretliye de, emekliye de, memura da, esnafa da iyi gelecek, onların derdine derman olacak, 86 milyon vatandaşımıza insan onuruna yaraşır bir yaşam sunacak bir iktidardır. O iktidarın adı da Cumhuriyet Halk Partisidir."

"MİLLET İRADESİ 197 GÜNDÜR TUTSAK"

Tutuklu belediye başkanlarına değinen Yücel, "Millet iradesi 197 gündür tutukludur. 19 Mart hukuk darbesinin ilk adımları geçtiğimiz yıl Ekim ayında, Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyım atanmasıyla atılmıştı… Esenyurt’la başlayan yargı tacizi, Beşiktaş’la, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle ve diğer ilçe belediyelerimizle, Adana ve Antalya Büyükşehir Belediyelerimizle devam etti" ifadelerini kullandı.

Yücel, şöyle devam etti: "2014’de Beylikdüzü’nde, 2019’da İstanbul Büyükşehir’de 2 kez ve 2024’de 1 kez olmak üzere AKP’yi Tayyip Erdoğan’ı tam 4 kez yenen, 15,5 milyon vatandaşımızın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’nu, Adana gibi başkan Zeydan Karalar’ı, Antalya’ya sayısız hizmeti olan Muhittin Böcek’i sandıkta yenemeyenler, halka hizmet etmekten başka hiçbir dertleri ve suçları olmayan bu yiğit insanları bir taraftan iftiralarla, düzmece dosyalarla, talimatlı yargılarıyla hapse atarken, bir taraftan da millet iradesini gasp ettiler. Kiminin üzerinden bir sene, kiminin üzerinden 7 ay geçti ama ortada ne iddianame var, ne yargılama var, ne de dişe dokunur bir delil var... Ama millet iradesi 197 gündür tutsak…"

"TAVİZ YOK"

"Buradan bir kez daha ilan ediyoruz" diyen Yücel, şunları söyledi: "Kuvvetler ayrılığını ve bağımsız yargıyı kendilerine ayak bağı olarak görenlere, itirafçı adı altında iftiracılık yapanlara, tehdit ve şantajla etkin pişmanlığa zorlayan, yana döne iftiracı arayan sözde yargı mensuplarına, istedikleri kararları vermeyen, bağımsız ve tarafsız hareket eden yargı mensuplarını bir kararname ile görevden alan saraya vereceğimiz en ufak bir taviz yoktur."

"MEŞRUİYETİ TRUMP DEĞİL MİLLET VERİR"

İktidara tepki gösteren Yücel, "Meşruiyet, Trump ile aynı fotoğraf karesine girmekle kazanılmaz! Meşruiyet hilesiz bir seçimle iktidara gelerek, sandıktan çıkan iradeyle kazanılır. Meşruiyeti Trump değil millet verir. İçerde hukuku katledip dışarda beyaz saray pozlarıyla meşru olunmaz. Sarf edilen sözlerden utanmıyorlar, yaşananları 'dünya kamuoyunda meşruiyetimiz yok' diye okumuyorlar da, Trump’un alay eder bir tavırla çocuk avutan övgüleriyle keyifleniyorlar" ifadelerini kullandı.

"HERKES HUKUKSUZLUKTAN NASİBİNİ ALDI"

Gazeteciler Fatih Altaylı ve Furkan Karabay'ın tutukluluğu ile Ayşe Barım'ın tahliye edilip yeniden tutuklama kararı verilmesini eleştiren Yücel, "Bu talimatlı yargı, ülkede hukuk düzenini yerle bir etmiştir. Gazetecisinden sanatçısına, seçilmiş belediye başkanından bürokratlara, menajerinden Youtuber’ına kadar herkes bu hukuksuzluktan nasibini almıştır" diye konuştu.