CHP'den, Bakan Şimşek'e tepki: Kirada yüzde 25 sınırını kaldırmak sorumsuzluktur

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakan Mehmet Şimşek'in, kira artışında yüzde 25 sınırı ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Tek başına yüzde 25'i kaldırmak sorumsuzluktur, insanları tekrar açlığa, yoksulluğa mahkum etmektir" dedi. Emir, "Sayın Mehmet Şimşek'i tetikçi olmaya değil bu sorunu çözmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Murat Emir, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 16 ay geçtiğini, insanların halen konteynerlerde yaşamak zorunda kaldığını, iktidarın depremin ilk gününden itibaren "umut sattığını", söz verilen konutların hâlâ teslim edilemediğini dile getirdi.

Emir, "Söylediklerinin ancak yüzde 5'ni teslim etmişler ve hâlâ doğru dürüst bir çalışma olmadığını görüyoruz" diye konuştu.

BAKAN ŞİMŞEK'E TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesine yönelik bir sebep görmediğine ilişkin sözlerini değerlendiren Emir, düzenlemenin bir kez daha ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getireceğini söyledi.

Emir, "Burada yapılması gereken, hiçbir şey olmamış, piyasayı kendileri bozmamış gibi, emekliyi, asgari ücretliyi, açlığa terk etmemiş gibi bir gün bir kararla 'yüzde 25'i kaldırdık' demek değil, piyasaya doğru, yerinde ve milyonları koruyan bir müdahale yapmaktır. Tek başına yüzde 25'i kaldırmak sorumsuzluktur, insanları tekrar açlığa, yoksulluğa mahkum etmektir. Tekrar ev sahibi-kiracı krizini tetiklemektir. Sayın Mehmet Şimşek'i tetikçi olmaya değil bu sorunu çözmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KATİLLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önündeki IŞİD saldırısıyla ilgili bir tek kamu görevlisinin yargılanmadığını, bunun için Anayasa Mahkemesi'ne gidildiğini anımsatan Emir, "Anayasa Mahkemesi de iç hukuk yollarının tüketilmediği, mağduriyetin somut olmadığı gibi gerekçelerle, sudan bahanelerle başvurulamaz buldu ve başvuruyu reddetti. Bilsinler ki katilleri de katilleri görmezden gelenleri de unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

MHP'Lİ İSİMLERE TEPKİ

Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "haksız " sorularına yanıt verdiğini belirten Emir, Özgür Özel'in konuşmasının ardından MHP'den iki kişinin cevap verdiğini söyledi. Emir, "Sizin eğer vatanın milletin bölünmezliği ile ilgili gerçekten kaygınız varsa önce sarayda özerklik yanlılarıyla el ele tutuşmanızı hatırlayacaksınız. Sonra 'eyalet sistemini Türkiye'nin gündemine getirelim' diyenleri bu Meclis'in içine soktuğunuzu göreceksiniz. Ondan sonra bize soru soracaksınız. İkincisi Sinan Ateş cinayetinin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Açık ortada" diye konuştu.

AKP'NİN 'SOKAK HAYVANLARI' İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ

Bir gazetecinin, "AKP'nin sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi taslağı belli oldu. Tartışmalı maddeler var. Sokak hayvanları sahiplenilmezse uyutulacak. Böyle kanun teklifine partinizin yaklaşımı ne olur?" sorusu üzerine Emir, kanun teklifini görmediklerini söyledi.

"Sokak hayvanlarının önemli bir sorun olduğunu biliyoruz" diyen Emir, bu soruna topyekün yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Murat Emir, "Sokak hayvanı sorununun, onları itlaf ederek, 'uyutuyoruz' adı altında öldürülerek değil çağdaş, insancıl ve hayvanların haklarına saygı duyulacak şekilde yapılması gerekir. Bütün dünya bu sorunu kısırlaştırmayı etkinleştirerek, gerçekten bu sorunun üzerine eğilerek çözdü" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN BURSA'YA ZİYARET PLANLAMASI OLMADI"

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yakınlarını belediyeye atamalarını geri çekmemesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa ziyaretini ertelediği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine Emir, bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Emir, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkanımızın şu ana kadar Bursa'ya bir ziyaret planlaması olmadı. Bu kirli bir bilgi. Genel Başkanımız özellikle belediye başkanlarının ve eşlerinin mal varlıklarını açıklaması noktasında bir hassasiyeti var. Bu, bizim yerleştirmeye çalıştığımız, Türkiye'de bir gelenek olsun istediğimiz, herkesin hesap verebilir olduğu, herkesin zenginleşmesinin kamuoyu tarafından izlenebildiği bir Türkiye'yi kurmak adına bir çabadır. Bunun belediye başkanları tarafından yapılmasını bekliyoruz."