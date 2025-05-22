CHP'den bayram ikramiyesi çağrısı: Rakam verildi

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, emekli bayram ikramiyesinin artırılarak, en azından asgari ücret kadar fark verilmesi gerektiğini söyledi.

Kanko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı sosyal medya paylaşımlarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığınca hakkında soruşturma başlatılan İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun, Kocaeli'ye vaiz olarak atandığını anımsattı. Kanko, "Diyanet İşleri Başkanı'na soruyorum bu kişiyi niçin koruyorlar?" ifadesini kullandı.

"BORÇSUZ İNSAN KALMADI"

Türkiye'de neredeyse borçsuz insan kalmadığını vurgulayan Kanko, 42 milyon kişinin kredi kartı borcu bulunduğunu, kişi başına düşen borcun ise 100 bin lira olduğunu kaydetti.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde 9 milyon dolar değerinde 10 eserin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 404 tarihi eserin, Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde ise 302 tablonun kaybolduğunu kaydeden Kanko, "Bu kadar ciddi antika eser ya da tarihi eser kaybının ya da bu ticaretin hesabının mutlaka Kültür ve Turizm Bakanı tarafından verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kanko, asgari ücretin, insani ve yaşanabilir bir seviyeye getirilmesi gerektiğini ifade ederek, emekli bayram ikramiyesinin de artırılarak en azından asgari ücret kadar bir farkın verilmesi gerektiğini söyledi.