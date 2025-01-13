CHP'den Beşiktaş Belediyesi önünde toplanma çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün (13 Ocak Pazartesi) Beşiktaş Belediyesi önünde toplanma çağrısında bulundu.

CHP, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saat 15'te belediye önünde toplanma çağrısında bulundu.

Çelik, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a yönelik itibar suikastine karşı, adalete ve Beşiktaş halkının iradesine sahip çıkmak için 15.00'da Beşiktaş Belediyesi önünde bir araya geliyoruz. Omuz omuza olacağız. Bu karanlık günlerden birlikte kurtulacağız" ifadelerini kullandı.