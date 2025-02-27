CHP'den Beykoz Belediyesi önünde açıklama: "Bir kişinin çizdiği sınırlar içerisinde oyun oynama dönemi bitmiştir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz Belediyesi önünde Başkan Alaattin Köseler’in gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı ilanının ardından yapılan operasyona ilişkin "CHP'nin iktidar yürüyüşünü engellemek istiyorlar" yorumunu yaptı.

"Siyasallaştırdıkları yargıyla, kolluk gücüyle, tahakküm altına aldıkları medyayla önümüzdeki siyaset sürecini dizayn etmek istiyorlar" diyen Çelik, bu duruma izin vermeyeceklerini belirterek "Ankara'da bir kişinin çizdiği sınırlar içerisinde oyun oynama dönemi bitmiştir" ifadesini kullandı.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik operasyonla Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik belediyeye gelerek, CHP'li ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.

Toplantının ardından CHP'li ilçe, gençlik kolları, kadın kolları yöneticileri ve meclis üyeleriyle belediye binası önündeki alana gelen Çelik, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, şöyle konuştu:

"Bugün yine güne bir hukuksuzlukla başladık. Son 100 gündür şafak operasyonlarına Türkiye'yi alıştırmaya çalışıyorlar. Ama bugün, güne bir şafak operasyonuyla değil, bir gece yarısı operasyonuyla başladık. Gecenin saat 4'ünde, Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz halkının iradesiyle seçilmiş 65 yaşındaki belediye başkanımızın evine çok sayıda polisle bir baskın düzenlendi. Daha kapıyı açar açmaz, aile ortamı kameralarla kayıt altına alınarak evin içerisinde arama yapıldı ve Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler ve bir grup belediyede görev yapan arkadaşımız gözaltına alındı.

Geçen hafta burada bir hukuk skandalı yaşandı. Şurada, sol tarafta Beykoz Adliyesi tabelasını görüyoruz. Belediye binasına 100 mesafede. İki kurum yan yana. Geçen hafta buraya bir grup polis ve memuru geldi ve buradan belirli dosyaları bir yazıyla istediler. O yazının üzerinde savcı vekilinin ismi vardı. Avukatlar, evrakın QR kodunu tarattılar. Sayın Savcı Vekili'nin evrakta imzasının olmadığını gördüler. Herhalde bir yanlışlık var diye düşündüler. Yetkililere dediler ki, 'Bu evrakta Sayın Savcı Vekili'nin imzası yok'. Yetkililer, sayın savcı vekilini aradılar, o telefon konuşmasına bizim avukatlarımız tanıklık ettiler. Telefon konuşmasında savcı vekili, 'Benim böyle bir evraktan haberim yok' dedi, yani savcı vekilinin evrakta bir imzası yok, bir talimatı yok. Ancak, polis memurları belediyeye geliyorlar ve buradan evrak istiyorlar. Bunun sonucunda belediye başkanımız, ben de o gün buradaydım, 'Bizden dosyalar isteniyor ama evraktaki savcı vekilinin, ismi yazılı olan ismin, imzası yok evrakta. Biz, her türlü konuda bilgileri, belgeleri, dokümanları paylaşmaya hazırız, verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Ancak, sahte bir evrakla bizden dosyalar isteniyor' dedi. Bir gün sonra, Başsavcı'nın imzasıyla yeni bir evrak getirildi ve Belediye Başkanımız dosyaları teslim etti. Neden anlatıyorum bunu? Bu uygulamaları, yakın tarihte FETÖ operasyonlarından biliyoruz. O zaman da şafak operasyonları düzenlendi. O zaman da sahte belgeler düzenlendi. O zaman da sahte haberlerle insanlar gözaltına alındı, cezaevine koyuldu.