Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'den BirGün'e destek ziyareti

Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasının ardından BirGün'e destek ziyaretleri sürüyor. CHP PM Üyeleri, YDK Üyesi, İl Başkan Yardımcısı ve Eski CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı gazetemizi ziyaret etti.

Güncel
  • 27.03.2026 02:00
  • Giriş: 27.03.2026 02:00
  • Güncelleme: 27.03.2026 02:05
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den BirGün'e destek ziyareti

Muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından BirGün'e dayanışma ziyaretleri sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyeleri Mahir Yüksel, Ozan Işık, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ayça Akpek Şenay, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Ütebay ve eski CHP Milletvekili ve sanatçı Hilmi Yarayıcı, gazetemizin İstanbul’daki merkez binasını ziyaret ederek dayanışma mesajlarını paylaştı.

BirGün'e Abone Ol