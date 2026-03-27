CHP'den BirGün'e destek ziyareti

Muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından BirGün'e dayanışma ziyaretleri sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyeleri Mahir Yüksel, Ozan Işık, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ayça Akpek Şenay, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Ütebay ve eski CHP Milletvekili ve sanatçı Hilmi Yarayıcı, gazetemizin İstanbul’daki merkez binasını ziyaret ederek dayanışma mesajlarını paylaştı.