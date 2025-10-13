CHP'den "Boş Tencere" eylemi için çağrı: Türkiye Yüzyılı, boş tencere yüzyılı oldu

CHP Kadın Kolları, 17 Ekim Cuma günü yapılacak kitlesel eylem için çağrıda bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, ekonomik krize ve artan yoksulluğa dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek eylemle ilgili açıklamasında, "Türkiye Yüzyılı, boş tencere yüzyılı oldu! Artık yeter!" sözleriyle hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu çağrıyı yaptı:

"Türkiye Yüzyılı, boş tencere yüzyılı oldu! Artık yeter! 17 Ekim Cuma, saat 17.00'de 81 ilde, aynı sesle haykırıyoruz: Dayatılan bu yoksulluğa boyun eğmiyoruz! Boş tencereni al sen de gel."