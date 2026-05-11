CHP'den Burcu Köksal hakkında kesin ihraç talebi: Disipline sevk edildi

AKP'ye katılması beklenen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Genel Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği söylentilerine ilişkin tepki gösterdi.

"Tehdit, baskı, şantaj ile gayri ahlaki bir şekilde belediye başkanlarımızı transfer için büyük baskı altına alıyorlar" ifadesini kullanan Emre, "Bizim belediye başkanlarımızın çok büyük bir kesimi, elbet tek tük çürük elmaların çıktığı oluyor, ama çok büyük kesimi dimdik ayakta duruyor. Milletin oyuna saygı duymayan, milli iradeye saygısızlık yapan iktidar, şimdi duyduk ki bizim Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ve beraberindeki bir kısmı yarın rozet takmaya hazırlanıyor" diye konuştu.

BURCU KÖKSAL'A TEPKİ

"Giden gitsin, böyle bir dönemde ülkesini seven, itiraz etmiş bir kimsenin, batan bir gemiye binmesi vatandaş nezdinde 'demek ki bunun açığı var' duygusunu getirir" diyen Zeynel Emre, şunları söyledi:

"12 Aralık 2023, TBMM Genel Kurulu... Burcu Hanım söz alıyor ve Mehmet Ali Çelebi'ye hitaben; 'Senin gibi Atatürk düşmanlarıyla bir arada değiliz' diyor. Şimdi bir arada olacak. Milli Eğitim Bakanı'na 17 Aralık 2023'te diyor ki 'Sayın Bakan andımızın neyi sizi rahatsız etti de kaldırdınız? Söyleyin de bilelim, sana söylemiyorum; sen Türklüğünden mi utanıyorsun, yurdunu mu sevmiyorsun? Sana söyleyecek bir şey yok zaten' diyor. Şimdi aynı kişi, bunları söyledikleriyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup salonunda, aynı istikamette alkışlayacaklar."

KESİN İHRAÇ TALEBİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Burcu Köksal ile ilgili, "Biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirlik olarak duyurmak isterim. Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin" açıklamasını yaptı.