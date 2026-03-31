CHP'den Bursa operasyonuna ilişkin tepkiler: Belediye önüne çağrı yapıldı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil olmak üzere 55 kişinin gözaltına alınmasına Cumhuriyet Halk Partili (CHP) yöneticiler tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"31 Mart 2024’te millet sandıkta açık ve net bir irade ortaya koydu. Türkiye’nin dört bir yanında yurttaşlar değişim talebini güçlü biçimde ifade etti, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin birinci partisi konumuna getirdi. Aradan iki yıl geçti. 31 Mart’ın yıl dönümüne yine bir şafak operasyonu haberiyle uyandık.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, görevinden 7 yıl önce ayrıldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aradan geçen onca yıla rağmen bugün düğmeye basılması, bu sürecin hukuki saiklerle açıklanamayacağını açık biçimde ortaya koyuyor.

Sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabullenemeyen anlayış, çözümü gözaltında ve operasyonlarda arıyor. Bursa’da da Türkiye’nin dört bir yanında da irade milletindir. O iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

"BU HUKUKSUZLUĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ve ailesi hakkında verilen gözaltı kararı, yine bir şafak vakti evinin basılması ve aranması, hukukun, siyasetin emrine verildiğini ortaya koyan vahim bir tablodur. Bu girişim, yalnızca bir belediye başkanına değil; Bursa halkının sandıkta tecelli eden iradesine yönelmiş açık bir müdahaledir. Demokrasiye tahammülsüzlüğün ve güç kaybının yarattığı korku, bu tür operasyonlarla örtülmeye çalışılmaktadır. Biz biliyoruz ki; halkın oyuyla kazanılamayan belediyeler, yargı eliyle teslim alınmak istenmektedir. Ancak millet, iradesine uzanan hiçbir eli kabul etmeyecektir. Bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz."

"TARİHE, KAPKARANLIK BİR DÖNEM OLARAK GEÇECEKSİNİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonuçlarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Milletin sandıkta vermediği yetkiyi, yargı yoluyla ele geçirmeye çalışıyorsunuz. 860 bin oyla tecelli etmiş halk iradesini bu iktidar yok sayıyor. Bir belediye başkanı düşünün, eşi ve kızıyla birlikte, sabahın kör vaktinde gözaltına alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin, seçilmiş belediye başkanlarını hedef alan bu gözaltılar kimseyi sindirmez. Bizleri asla sindirmez. 'Milli irade' diyenlerin yüzü kızarıyor mu? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hazmedemediğiniz şekilde Türkiye’nin birinci partisi olan CHP iktidar olacak. Halkın vicdanı, yaşananları unutmayacak. Tarihe, kapkaranlık bir dönem olarak geçeceksiniz."

"OPERASYON, AÇIK BİR 'RÖVANŞ' GİRİŞİMİDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Milli irade diz çökmez, sanık teslim alınamaz. 31 Mart’ta milletin sandıkta gür bir sesle verdiği kararı hazmedemeyenler, bugün halkın iradesini adım adım budamaya, gasp etmeye devam etmektedir. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e ve onun nezdinde tüm Bursa halkının tercihine yönelen operasyon, açık bir 'rövanş' girişimidir. Seçilmiş iradeyi baskıyla, kumpasla ve tehditle geriletme acizliğidir. Bursa halkının sandık iradesini hedef alanlar bilsin ki milli irade sahipsiz değildir. Bu ülkenin kaderini karanlık odakların talimatları değil, milletin azim ve kararı belirleyecektir. Geldikleri gibi gidecekler; çünkü son sözü yine, sadece ve sadece millet söyleyecek."

BELEDİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bozbey’in gözaltına alınmasına karşı vatandaşları Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanmaya davet etti.

Nihat Yeşiltaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm yurttaşlarımızı, Bursalıların iradesiyle seçtiği Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e ve demokrasiye sahip çıkmak için Bursa Büyükşehir Belediyemiz önünde toplanmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.