CHP'den Büyük Eğitim Mitingi: "Aydınlık yarınları birlikte kuracağız"

CHP'nin farklı grupların sıkıntılarını gündeme getirmek için düzenleme kararı aldığı "tematik" mitinglere bugün İstanbul Saraçhane meydanında başladı. Atanmayan öğretmenler, laik ve çağdaş eğitim isteyenlerin bir araya geldiği eğitim mitinginde eğitim sendikalarının başkanları da söz alarak eğitim politikalarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) "tematik" mitinglerinin ilkine bugün İstanbul Saraçhane Meydanı'nda başladı.

Atanmayan öğretmenler, laik ve çağdaş eğitim isteyenlerin bir araya geldiği "Büyük Eğitim Mitingi"nde kürsüye çıkan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, iktidarın eğitim politikalarına tepki gösterdi.

"Çocuklara yemek vermediniz, sermayeye para aktardınız" diye konuşan Özbay, mevcut iktidarın verdiği sözleri tutmadığına vurgu yaptı. Özbay, yeni eğitim müfredatına da tepki gösterdi.

Devamla söz alan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da eğitim politikalarına tepki gösterdi. Liyakat vurgusu yapan Irmak, "Biz liyakat dedikçe onlar biat ve mülakat dediler" ifadelerini kullandı. Irmak, "Aydınlık yarınları birlikte kuracağız, karanlığa izin vermeyeceğiz" dedi.

Sendika başkanlarının ardından kürsüye CHP lideri Özgür Özel çıktı. "Bu meydanda hor görülenler, haykırsa da sesini duyuramayanlar var" diye konuşan Özel, şöyle devam etti: "Biz onların sesine ses, mücadelelerine ortak olmaya geldik."

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Verilen sözleri tutmadılar. Bundan sonra sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.

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