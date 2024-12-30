CHP'den büyükelçilere mektup: Öğrencilerin yaşadığı vize mağduriyeti vurgulandı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Doç. Dr. Selin Sayek Böke ve Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, AB büyükelçilerine yeni yıl kutlama mektubu gönderdi

Mektupta eğitimini yurtdışında sürdürmek isteyen öğrencilerin geçtiğimiz yıl vize aşamasında yaşadığı sorunlara yer verilirken, yeni yılda benzer sorunların yaşanmaması için atılacak adımlarda Cumhuriyet Halk Partisi’nin iş birliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

VİZE BAŞVURULARI NEDENİYLE GENÇLERİMİZ SORUN YAŞADI

“Belgelerini eksiksiz tamamlamalarına ve resmi kabul mektupları almalarına rağmen süreçte gecikmeler yaşanması veya vize başvurularının reddedilmesi nedeniyle çok sayıda gencimiz mağduriyet yaşadı” denilen mektupta, uluslararası eğitimin önemine değinildi.

AB büyükelçilerine gönderilen mektupta, yaşanan vize sorunuyla gençlerin kabul aldıkları üniversitelere gidememeleri üzerine ise, “Gençlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve gelecekte benzer durumların yaşanmaması adına atacağınız tüm adımlarda her türlü iş birliği ve destek için yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz” denildi.

Mektubun tamamı şu şekilde:

"Sayın Büyükelçi,

Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar, 2025 yılının size, sevdiklerinize ve tüm dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizdeki eğitim gündemini yakından takip ediyoruz. Geçirdiğimiz yılda takip ettiğimiz konulardan biri de yurtdışındaki saygın üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerimizin vize aşamasında yaşadığı sorunlar oldu. Belgelerini eksiksiz tamamlamalarına ve resmi kabul mektupları almalarına rağmen süreçte gecikmeler yaşanması veya vize başvurularının reddedilmesi nedeniyle çok sayıda gencimiz mağduriyet yaşadı.

Uluslararası eğitim, bireylere ufkunu genişletme, diğer kültürleri tanıma, yeni bir dil öğrenme, farklı bakış açıları kazanma şansı sunmanın yanı sıra kültürler arası iş birliğini ve iletişimi artırma açısından da oldukça önemlidir. Akademik, profesyonel veya kişisel gelişim amacıyla maddi ve manevi çaba harcayarak yurtdışında eğitim almak isteyen ülkemizin parlak gençlerinin yeni yılda bu tür sorunlar yaşamamasını temenni ediyoruz.

Gençlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve gelecekte benzer durumların yaşanmaması adına atacağınız tüm adımlarda her türlü iş birliği ve destek için yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.

İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür eder, yeni yılın size ve çalışma arkadaşlarınıza başarı ve huzur getirmesini dileriz."