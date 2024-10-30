CHP'den Çağlayan Adliyesi önüne 'kayyum' protestosu

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Gün boyunca emniyette tutulan Özer, akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. 18.45 sıralarında savcılığa ifade vermeye başlayan Ahmet Özer'in ifade işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Savcılık, Esenyurt belediye Başkanı Özer'i, TCK 314/2'den, 'PKK/KCK üyeliği' suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti.

Aynı saatlerde Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandığı iddiaları ortaya atıldı.

Gelişmeleri adliye önünde bekleyenler hem kayyum iddialarına hem de Özer'in tutuklanma talebine "Susma sustukça sana gelecek", "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak tepki gösterdi.