CHP'den 'Can Atalay' açıklaması: 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Anayasa Mahkemesi'nin Gezi davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nu 10 Eylül'de tekrar olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığını belirterek, iktidarın yurt sorununu çözemeyerek gençleri kaderine terk ettiğini söyledi.

Ailelerin geçim sıkıntısı yaşarken bir de çocuklarına özel yurt bulmak zorunda kaldıklarını anlatan Emir, özel yurtların yıllık ücretinin 120 bin ile 300 bin lira arasında olduğunu kaydetti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI

Sağlık Bakanlığı'nın maymun çiçeği (mpox) hastalığı konusunda etkili bir önlem almadığını belirten Emir, bu hastalıkla ilgili bilgilendirme yapılmadığını ifade etti.

Bu tutumu, Covid-19 pandemisinden hatırladıklarını dile getiren Emir, "Yine aynı şeyin olmasından kaygılıyız. Sağlık Bakanı'nı buradan uyarıyoruz; bu kez Covid-19'daki yanlışa düşmeyin, süreci şeffaf yürütün, saklamak yerine tedbir alın, bu hastalığın yayılmasına karşı etkili önlemler alınmasını kolaylaştırın. Çünkü siz 'yok' deyince virüs yok olmuş olmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün, ildeki hiçbir sağlık kuruluşunda maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hasta bulunmadığını açıkladığını hatırlatan Emir, "Ama bize gelen bilgiler içerisinde Ankara'da 4 vaka olduğu, üçünün Bilkent Şehir Hastanesi'nde, birinin de Etlik Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulduğu bilgisi var. Doğru mu değil mi teyide muhtaç" ifadelerini kullandı.

MECLİS'İN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASINI TALEP EDİYORUZ

Anayasa Mahkemesi'nin, Can Atalay hakkındaki kararı dolayısıyla yaptıkları olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu'nun toplandığını ve görüşmeler sırasında yaşananları hatırlatan Emir, bu görüşmenin amacına ulaşmadığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Emir, "Biz tekrar 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. 10 Eylül'de Meclis'in olağanüstü toplanmasını ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de Genel Kurul'da tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

AKP ile bu konuda bir iletişimlerinin olmadığını, MHP'nin de kendisini bu tartışmanın dışında tuttuğunu belirten Emir, "Engin Alan mahkeme kararıyla cezaevinden çıkarılıp milletvekili olduğunda çok mutlulardı. Devlet Bahçeli 'İyi ki Anayasa Mahkemesi var' demişti. Ama bugün söz konusu Can Atalay olunca o tutumlarını unutuyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne meydan okuyacak, 'Anayasa Mahkemesi kapatılsın' diyecek kadar ileri gidiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.