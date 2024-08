CHP'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmesi şarttır

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AYM'nin Can Atalay kararına ilişkin, "Yargının tepesindekilerin bu hukuksuzluğa son vermesi ve Can Atalay'ı tahliye etmesi şarttır. Can Atalay bir an Meclis'te yeminini etmeli ve milletten aldığı görevini hakkıyla yapmak için emek vermelidir" ifadelerini kullandı.

