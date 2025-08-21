CHP'den 'Cumhur reyonu' projesine tepki: "Kendi başarısızlığının itirafı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, zincir marketlerde kurulması planlanan "Cumhur reyonu" projesini eleştirdi.

Burhanettin Bulut, iktidarın "Cumhur reyonu" projesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şöyle tepki gösterdi:

"'Devlet bez mi satar?' diyerek yıllar boyunca Türkiye'nin fabrikalarını birer birer özelleştiren iktidar, bugün kendi yarattığı ekonomik çıkmazı 'Cumhur Reyonu'yla çözmeye çalışıyor. Zincir marketlerin yüzde 10-15'lik kısmında devlet etiketli, sabit fiyatlı ürünler satılacağı açıklanıyor. Yıllardır uygulanan yanlış politikaların bedeli, üreticiye de tüketiciye de ağır yük olarak dönüyor.

Tarım Kredi marketleri, tanzim satış çadırları ve şimdi de 'Cumhur Reyonu'… Hepsi günü kurtarma hamlesi… Vatandaşı enflasyon karşısında ezilmekten kurtaramayan iktidar, aslında kendi başarısızlığının itirafı olan vitrin politikalarıyla oyalanıyor. Asıl yapılması gereken çok basit: Üreticiyi doğrudan desteklemek, çiftçinin maliyetini düşürmek, tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak!"