CHP'den DEM Parti-Öcalan görüşmesine ilişkin açıklama: Çözüm yeri TBMM olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme ve ardından yayımlanan açıklamya ilişkin konuştu.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Yücel, çözüm yeri olarak TBMM'yi işaret etti.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Yücel, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Sayın Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in açıklamalarını takip ettik. Kendileri, bizden de randevu isteyeceklerini belirttiler. Biz, prensip olarak tüm siyasi partilerle diyalog zeminindeyiz. Tüm siyasi partilerle uzun yıllardır görüşebilen tek siyasi partiyiz. Dolayısıyla iletişim kanallarımız açık. Başından beri çözüm yerinin TBMM olması gerektiğini, sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak, şehit ailelerimiz ve gazilerimizi rahatsız edecek bir iş yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ziyaret yapıldığı taktirde, daha detaylı bir görüşme olursa, bunu partimizin yetkili kurullarında görüşüp kamuoyuna tavrımızı detaylı bir şekilde açıklarız."