CHP'den DEM Parti ve İYİ Parti'ye 'ara seçim' ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, TBMM'de DEM Parti ve İYİ Parti heyetlerini ziyaret etti.

TBMM'de DEM Parti ve CHP arasında yapılan görüşmede, CHP'nin ara seçim talebinin konuşulduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapıldı.

Açıklamada CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de 3 sene önce yapılan seçime göre çok sayıda milletvekili sandalyesinin boşaldığını belirterek ara seçim yapılması yönündeki çağrısını yineledi.

Ara seçim için TBMM'de karar alınabileceğini hatırlatan ve bu doğrultuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yapan Günaydın, "Sandıktan kaçarak kimse bir yere varamaz. Türkiye'nin biriken sorunlarını milletin iradesiyle çözmemiz gerekir" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Ara seçim konusunda istişarede bulunduk. Can Atalay'ın bir an önce Meclis'e dönmesini bekliyoruz. Ara seçim konusunda önemli bir görüşmede bulunduk. Anayasa 78'inci madde ortada. Bu konuyu parti kurullarımızla görüşerek değerlendireceğiz" diye konuştu.

'BASKIN SEÇİM' SORUSU

Günaydın 'baskın seçime gidilmesi' ihtimaline ilişkin soruya ise "Spekülasyon olarak duyuyoruz. Adını nasıl koyuyorsa bilmiyorum ama derhal seçim kararını alıp sandığı halkın önüne koysunlar" şeklinde yanıt verdi.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ: HER TÜRLÜ SANDIĞA DESTEK VERİRİZ

CHP heyetinin bir sonraki durağı ise İYİ Parti grubu oldu. Yine TBMM'de iki parti heyeti arasında yapılan görüşmenin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez kısa bir açıklama yaptı.

Sandığa sonuna kadar destek verdiklerini ve mevcut iktidardan 'kurtulmak' istediklerini belirten Çömez, şunları kaydetti:

"Millet önüne konabilecek her türlü sandığa sonuna kadar destek veririz. Milletimizin iradesinin tecelli etmesine her türlü katkıyı veririz. Ancak karşımızda anayasayı tanımayan, anayasadan bihaber bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu sebeple atılacak adımların millete heyecan vermesi lazım. Hem erken seçim hem de ara seçim konularındaki adımların milletin umutlarını yeşertmesi önemli. Hepimiz bu ülkeyi bu hale getirenlerden kurtulmakta kararlıyız."