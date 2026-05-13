CHP'den DEM Parti'ye 'ara seçim' ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, TBMM'de DEM Parti heyetini ziyaret etti.

TBMM'de yapılan görüşmede, CHP'nin ara seçim talebinin konuşulduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapıldı.

Açıklamada CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de 3 sene önce yapılan seçime göre çok sayıda milletvekili sandalyesinin boşaldığını belirterek ara seçim yapılması yönündeki çağrısını yineledi.

Ara seçim için TBMM'de karar alınabileceğini hatırlatan ve bu doğrultuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yapan Günaydın, "Sandıktan kaçarak kimse bir yere varamaz. Türkiye'nin biriken sorunlarını milletin iradesiyle çözmemiz gerekir" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise "Ara seçim konusunda istişarede bulunduk. Can Atalay'ın bir an önce Meclis'e dönmesini bekliyoruz. Ara seçim konusunda önemli bir görüşmede bulunduk. Anayasa 78'inci madde ortada. Bu konuyu parti kurullarımızla görüşerek değerlendireceğiz" diye konuştu.

'BASKIN SEÇİM' SORUSU

Günaydın 'baskın seçime gidilmesi' ihtimaline ilişkin soruya ise "Spekülasyon olarak duyuyoruz. Adını nasıl koyuyorsa bilmiyorum ama derhal seçim kararını alıp sandığı halkın önüne koysunlar" şeklinde yanıt verdi.